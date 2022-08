Motorola Edge 30 Fusion verschenen in persfoto’s: gaan we deze in Europa zien?

Het lijkt erop dat Motorola de eerder uitgebrachte Moto X30 Pro en S30 Pro wil uitbrengen buiten China. We zien in persfoto’s nu de nieuwe Motorola Edge 30 Fusion, welke intern de codenaam Tundra meekrijgt.

Motorola Edge 30 Fusion duikt op

Motorola werkt aan een nieuwe smartphone die buiten China uitgebracht gaat worden. Eerder werd het portfolio van Motorola al uitgebreid met de Motorola X30 Pro en S30 Pro. Deze twee modellen waren bedoeld voor de Chinese markt. Dit resulteert in de Motorola Edge 30 Fusion die door Evan Blass online is gezet. Dankzij de persfoto’s die nu zijn opgedoken komen we direct wat meer te weten over de smartphone.

De Motorola Edge 30 Fusion lijkt een variant te zijn op de Motorola S30 Pro, maar dan voor landen buiten China. De specificaties zijn vermoedelijk gelijk aan dat model. Dit betekent dat je een Snapdragon 888+ meekrijgt, samen met een 6,55 inch P-OLED Full-HD+ scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Aan de zijkanten loopt het scherm iets door voor een extra premium uitstraling. De camera telt 50 megapixel en wordt bijgestaan door een 13 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptelens. De camera biedt optische beeldstabilisatie (OIS) en we zien een 32MP front-camera. Aan de bovenkant van het toestel zien we ook de verwijzing naar Dolby Atmos.

Tot slot heeft de fabrikant in de Motorola Edge 30 Fusion een 4400 mAh batterij geplaatst met 68W snelladen. Het opladen van 0 naar 50 procent zou hiermee 10 minuten in beslag moeten nemen. Het is nog niet duidelijk wanneer Motorola het nieuwe toestel wil aankondigen. Daarbij verwachten we eigenlijk ook nog een ander toestel van Motorola, welke een globale variant moet zijn op de eerder gepresenteerde X30 Pro.