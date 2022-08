Motorola toont Moto X30 Pro met 200 megapixel camera; en S30 Pro

Motorola heeft niet alleen de Motorola Razr 2022 aangekondigd. Het merk presenteert ook de eerste smartphone met een 200 megapixel camera, de Moto X30 Pro, en haalt het doek van de Moto S30 Pro. Die eerstgenoemde zal naar verwachting ook naar Europa komen, zo melden de berichten.

Moto X30 Pro en S30 Pro

Twee nieuwe modellen zijn nog extra aan de line-up toegevoegd van Motorola. Nadat we gisteren al schreven over de Motorola Razr 2022, heeft het merk nog twee toestellen gepresenteerd. Om te beginnen de Moto X30 Pro. Het is de eerste smartphone met een 200 megapixel camera. Dit is een Samsung HP1 sensor, al is het niet gezegd dat de volledige sensor ook gebruikt wordt. Er wordt immers gebruik gemaakt van pixel-binning, waarbij de standaard resolutie uitkomt op 12,5 megapixel. Het heeft ook de mogelijkheid om beelden in 50 megapixel eruit te krijgen en je kunt in 8K filmen. Samen met de 200MP camera is er een 50MP groothoeklens en een 12MP telefotolens met 2x optische zoom. Voor de selfies belooft Motorola ook veel goeds; want deze leg je vast met 60 megapixel.

De Moto X30 Pro komt mogelijk ook naar Europa, al zal het toestel dan hier Motorola Edge 30 Ultra gaan heten, zo melden de geruchten. De smartphone krijgt een 6,67 inch 144Hz OLED-paneel met een Full-HD+ resolutie. Aan boord is er de razendsnelle Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met 8GB/12GB werkgeheugen en minimaal 128GB aan opslagruimte. Samen met Android 12 is er de MyUI 4.0 skin. Aan boord is er een 4610 mAh accu met 125W snelladen. Dit snelladen zorgt ervoor dat het volledig opladen slechts 19 minuten in beslag neemt. Tevens kun je met de optionele draadloze lader ook met 50W laden.

Voor omgerekend 530 euro komt het toestel naar jou toe. Echter is dit wel de prijs in China en komen hier nog belastingen en heffingen bij.

Moto S30 Pro

Tot slot is er de Moto S30 Pro. Dit toestel biedt een Snapdragon 888+ chipset, samen met een 6,55 inch 144Hz OLED-scherm. Voor het maken van foto’s zijn er drie camera’s; een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 13MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Verder is er een 4400 mAh accu met 68W snelladen en je kunt kiezen uit de kleuren zwart en blauw. Leuk detail; de blauwgekleurde Moto S30 Pro heeft een afwerking van kunstleer.

De prijs zonder belastingen komt uit op omgerekend 290 euro. Als de geruchten juist zijn, presenteert Motorola dit toestel ook voor de Europese markt, waarbij het de naam Edge 30+ zal gebruiken. Als er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte op DroidApp.