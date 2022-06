Motorola komt met nieuwe Moto G42 naar Nederland; ook G62 getoond

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in de Moto G-serie. We maken kennis met de nieuwe Moto G42, welke eveneens uitgebracht zal worden in ons land. De smartphone gaat rond de 200 euro kosten.

Moto G42 aangekondigd

Waar de Moto G-serie vroeger erg overzichtelijk was, is er nu voor ieder wat wils te vinden in de reeks. De Moto G-serie is uitgebreid met een nieuw familielid; de Moto G42, welke eveneens in het middensegment uitgebracht wordt. De smartphone is voorzien van een 6,4 inch OLED-scherm dat een 60Hz Full-HD+ resolutie biedt. Aan boord van de 4G-smartphone vinden we een Qualcomm Snapdragon 680 processor, met tenminste 4GB aan werkgeheugen.

Foto’s maak je met de triple-camera, welke beschikt over een 50 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoeklens en 2MP macrolens. Aan de voorzijde zien we een 16 megapixel front-camera. De telefoon biedt de mogelijkheid om het interne geheugen uit te breiden met een MicroSD-geheugenkaart. Standaard biedt het toestel 64GB opslagruimte. Je krijgt de Moto G42 dan in de kleur Atlantic Green. De 128GB versie is ook nog verkrijgbaar in de kleur Metallic Rose.

De Moto G42 komt met Android 12 op de markt, samen met de My UX skin. Er wordt in het persbericht niks verteld over het updatebeleid. Vanaf begin juli is de smartphone beschikbaar voor 209,99 euro. De 128GB-versie kost twintig euro meer. We hebben de specificaties van de Moto G42 voor je verzameld via onderstaande toestelpagina.

Moto G62

In sommige landen is ook de Moto G62 gepresenteerd, voorzien van Snapdragon 480+. Dit toestel biedt een 6,5 inch IPS LCD scherm met 120Hz verversingssnelheid. Verder zien we daar een een vergelijkbare cameramodule en een 5000 mAh accu met 20W laden. De Moto G62 komt niet naar ons land.