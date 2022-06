Moto G52 verkrijgbaar in Nederland voor 250 euro

Motorola heeft haar nieuwe smartphone in het middensegment uitgebracht. De Moto G52 die al enige tijd geleden aangekondigd werd, is vanaf nu in Nederland te koop.

Moto G52 in Nederland

De smartphonemarkt in Nederland is uitgebreid met een nieuw model van Motorola. Uit de toesteldatabase van DroidApp blijkt dat de Moto G52 vanaf nu te koop is, en dat heeft even geduurd. Het toestel werd namelijk een kleine twee maanden geleden al gepresenteerd voor het publiek.

Met de Motorola Moto G52 heb je een uitgebreide 5G-smartphone met een Snapdragon 680 chipset, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. De smartphone wordt uitgebracht met Android 12 met de My UX skin. Aan de voorkant is een 6,6 inch OLED-display te vinden met 90Hz verversingssnelheid.

Voor de fotografie biedt de Moto G52 een triple-camera; voorzien van 50 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoeklens en nog een 2MP lens voor de diepte. Motorola levert het toestel met een flinke 5000 mAh batterij die met de meegeleverde lader met 30W opgeladen kan worden.

De smartphone is vanaf nu verkrijgbaar voor 249 euro bij Bol.com, Coolblue, Mobiel en Belsimpel.