Motorola brengt stijlvolle, uitgebreide Moto G100 uit in Nederland

De Moto G100 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone hebben we eerder al uitgebreid besproken in de review, en vanaf nu kun je hem zelf ervaren. Het toestel heeft alles aan boord om te slagen.

Moto G100 verkrijgbaar

Motorola heeft haar nieuwste smartphone uit de G-serie uitgebracht in ons land. Vanaf nu kun je de Moto G100 aanschaffen in Nederland. Het toestel hebben we eerder uitgebreid aan de tand gevoeld in de Moto G100 review. De smartphone kenmerkt zich door een stralende vormgeving en prima prestaties. Aan boord van de telefoon vind je de snelle Snapdragon 870 chipset, welke bijgestaan wordt door 8GB aan werkgeheugen. Deze is niet alleen erg snel, ook efficiënt qua uithoudingsvermogen, zodat de 5000 mAh accu lekker lang meegaat.

De quad-camera maakt hele mooie foto’s zo bleek ook uit onze test, al kan de nachtmodus nog wat verder verbeterd worden. Verder zien we de handige Moto tools en de personaliseerbare My UX skin. Met het Ready For-platform, waarvoor een HDMI-kabel wordt meegeleverd, kun je het toestel aansluiten op een groot scherm zoals een monitor of televisie, en zo apps gebruiken op het grote scherm.

Je kunt de Moto G100 kopen voor 499 euro. Je kunt ervoor terecht bij Coolblue, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.