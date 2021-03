Moto G100 aangekondigd voor Nederland: ook nieuw ‘Ready For’ platform

De tijd waarin Motorola haar Moto G-serie alleen terug liet komen in het middensegment ligt inmiddels achter ons. De smartphonefabrikant presenteert haar Moto G100, de nieuwste high-end smartphone van de telefoon.

Moto G100 aangekondigd

Motorola presenteert haar nieuwste smartphone in de G-serie. De aankondiging van de nieuwe telefoon hing al lange tijd in de lucht. Nu is hij dus officieel en kunnen we je uitgebreid erover vertellen.

Allereerst krijgt je een toestel met een 6,7 inch beeldscherm, welke een verversingssnelheid heeft van 90Hz en een Full-HD+ resolutie. Ook biedt dit scherm HDR10-support. Aan de zijkant vind je de vingerafdrukscanner terug.

De Moto G100 is voorzien van een Snapdragon 870 chipset van Qualcomm. Dit betekent dat het toestel uitgebracht wordt met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Daarbij wordt de smartphone voorzien van WiFi 6-ondersteuning, is er 128GB aan opslagruimte en biedt het 8GB aan werkgeheugen. Het geheugen is uit te breiden met een microSD-geheugenkaart. Met een 5000 mAh accu kom je de komende tijd wel door.

Voor het maken van foto’s biedt Motorola je een quad-camera. We zien een 64 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 16MP groothoeklens met macro-functie, een dieptesensor en een ToF dieptesensor. Dit alles moet de fotokwaliteit ten goede komen. Voor de videomaker is er Audio Zoom. Dit betekent dat het geluid aangepast wordt op basis van wat er precies vastgelegd wordt. Met Dual Capture kan tijdens het filmen zowel de front- als de back-camera gebruikt worden. Voorop is er een dual front-camera te vinden, waarvan eentje een groothoeklens is. Zo kun je nog meer op beeld vastleggen in je selfie.

Updates en beschikbaarheid

In een vraaggesprek, waar DroidApp aan deelnam, werd duidelijk dat deze Moto G100 slechts één OS-upgrade zal krijgen, die naar Android 12 dus. Wel zal er ‘langer’ doorgegaan worden met het verspreiden van beveiligingsupdates. Het updatebeleid is hierbij erg mager, maar volgens Motorola is daar een goede reden voor. Zij hebben zichzelf de vraag gesteld, “Wat vindt de gebruiker het meest belangrijk in deze prijsklasse”. Volgens de fabrikant is dit de beste afweging.

Motorola brengt de Moto G100 uit in de kleur Magic Blue, die in sommige landen Iridescent Ocean wordt genoemd. De prijs van het toestel komt uit op 499,99 euro en zal vanaf half mei in de Nederlandse winkels te vinden zijn.

Ready For

Motorola komt ook met een desktop-modus om je telefoon te verbinden met een groot scherm. Op deze manier kan je bijvoorbeeld een Bluetooth-toetsenbord koppelen en zo kun je aan de slag met apps op het grote scherm. Dit ‘Ready For’ programma werkt ook met het gamen, waarbij je op het grote scherm verder kunt gaan met je spel, en met videochats. Om Ready For te gebruiken, dien je de telefoon aan te sluiten op het scherm, wat kan via de USB-kabel of via een speciaal docking station. Deze zal een paar tientjes kosten, waarschijnlijk ergens rond de 50 euro. Bij de G100 wordt wel een HDMI kabel meegeleverd.