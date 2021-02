Motorola presenteert Moto G30 voor Nederland; ook nieuws over Moto G10

Motorola heeft zojuist haar nieuwe G-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Moto G30 welke ook naar Nederland zal komen. De smartphone was in de afgelopen weken al meermaals uitgelekt. Er is ook nieuws over de Moto G10.

Moto G30 aangekondigd

Het hing al even in de lucht en vandaag was het zover. Motorola heeft haar nieuwste smartphone aangekondigd in het middensegment; de Moto G30. Vanuit de doos draait het toestel direct op Android 11 en is daar bovenop voorzien van de eigen My UX skin van Motorola zelf. Hiermee krijg je nog meer mogelijkheden tot je beschikking, zoals het snel inschakelen van de zaklamp door te schudden of een snelle veegbeweging over het scherm voor de split-screen modus. Aan de rechterkant valt op dat er drie toetsen zijn. De bovenste is een sneltoets voor de Google Assistent.

De naam is opvallend, omdat de G-serie al uit een hoop toestellen bestaat. Denk aan de Moto G 5G Plus, Moto G Pro, Moto G9 Plus en ga zo maar door. De Moto G30 hoort daar nu dus ook bij. Volgens de fabrikant moet het toestel uitzonderlijke kwaliteit en premium functies naar het middensegment brengen. De focus ligt daarbij op de camera en de prestaties van de telefoon. Er is een 6,5 inch HD+ beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid. Daarbij is er een Snapdragon 662 octa-core chipset van Qualcomm, 4GB aan werkgeheugen en 128GB (uitbreidbare) opslagruimte.

De Moto G30 is voorzien van een quad-camera. De hoofdlens van 64MP levert 16MP plaatjes af (quad-pixel technologie), en wordt bijgestaan door een 8MP groothoeklens, 2MP macrolens en een 2MP dieptesensor. Voorop is het toestel voorzien van een 13 megapixel front-camera. De accucapaciteit komt uit op een flinke 5000 mAh en kan met 20W sneller opgeladen worden. Motorola rust de Moto G30 ook nog eens uit met een 3,5 mm poort, FM-radio, NFC, een vingerafdrukscanner en brengt hem in de kleuren Pastel Sky en Phantom Black.

Het nieuwe toestel van Motorola moet vanaf april beschikbaar zijn in de Benelux. De prijs van de Moto G30 komt uit op 179,99 euro.

Moto G10

Dan is er ook nog nieuws over de nieuwe Moto G10. Deze smartphone krijgt een 6,5 inch HD+ beeldscherm, een Snapdragon 460, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Daarbij zien we een 5000 mAh accu terug bij de Moto G10, samen met een quad-camera. Deze levert een 48MP hoofdcamera, 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens. Ook deze smartphone komt met Android 11 op de markt, samen met de My UX skin. In verschillende Europese landen wordt de Moto G10 eind februari uitgebracht voor een bedrag van 189,90 euro. Naar Nederland en België komt hij vooralsnog niet. Lijkt ons ook niet bepaald nodig gezien het geringe prijsverschil met de G30. Stiekem verwachten we nog wel wat gezinsuitbreiding van de G10-familie in de komende tijd.