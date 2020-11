‘Moto G10 Play met herkenbaar design laat zich zien op foto’s’

De Moto G-serie wordt binnenkort verder uitgebreid met één of meerdere nieuwe modellen. In nieuwe renders is de nieuwe Moto G10 Play te zien, een smartphone met herkenbaar design.

Moto G10 Play uitgelekt

Motorola heeft al een flink portfolio met toestellen, en die wordt naar verwachting binnenkort verder uitgebreid. De smartphone die nu is opgedoken in het geruchtencircuit is de Moto G10 Play, zoals hij vermoedelijk genoemd zal worden. De beelden zijn gemaakt door OnLeaks op basis van de bij hem bekende informatie. Het toestel heeft veel weg van de Moto G9 Play, waarbij enkele aspecten zijn veranderd.

Dit betekent dat de notch wordt vervangen door een punch-hole opening in de hoek van het scherm. Ook de indeling van de camera-module is iets gewijzigd; de LED-flitser zit een plekje lager. De Moto G10 Play zou de afmetingen 165,3 x 75,4 x 9,5 millimeter krijgen met een 6,5 inch scherm. Verder zal aan de zijkant een vingerafdrukscanner geplaatst zijn, en vind je aan de top ook een 3,5 mm aansluiting.

Er is helaas nog niet veel meer verder bekend over de Moto G10 Play, behalve dat er een 4850 mAh accu verwacht wordt bij het toestel. In de komende weken komen we vermoedelijk meer te weten, zo meldt de bron. En dat is al snel, want de huidige Moto G9 Play is er pas sinds augustus.