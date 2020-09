Moto G9 Plus en E7 Plus vanaf nu te koop in Nederland: prima specs, nette prijs

Motorola heeft een nieuwe smartphone uitgebracht op de Nederlandse markt. De fabrikant heeft de Moto G9 Plus in de vitrines gelegd. De nieuwe smartphone is voorzien van prima specificaties en dat voor een nette prijs. Ditzelfde geldt voor de Moto E7 Plus, die nu ook verkrijgbaar is.

Moto G9 Plus is te koop

Een kleine twee weken geleden presenteerde Motorola twee nieuwe toestellen; de Moto G9 Plus en de Moto E7 Plus. Beide toestellen zijn nu te koop in Nederland. We beginnen met de Moto G9 Plus, een prima uitgeruste smartphone die voorzien is van een 6,8 inch Full-HD+ beeldscherm en wordt geleverd met een quad-camera met 64MP hoofdlens. Daarnaast heeft de Moto G9 Plus een Snapdragon 730G processor met 4GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen van 128GB kun je uitbreiden met een MicroSD-geheugenkaart.

Qua specificaties is de Moto G9 Plus sowieso rijk uitgerust. Er is een FM-radio, NFC en een 5000 mAh accu. Deze flinke accu kan ook nog eens snel opgeladen worden; namelijk met een kracht van 30 watt. Je kunt de Moto G9 Plus voor 269 euro kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

Moto E7 Plus is ook verkrijgbaar

De Moto E7 Plus werd samen met de Moto G9 Plus aangekondigd, en ook dit toestel heeft zijn weg naar Nederland gevonden. De fabrikant voorziet de smartphone van een 6,5 inch HD+ beeldscherm, een Snapdragon 460 en een interne opslagruimte van 64GB. Het werkgeheugen van de telefoon komt uit op 4GB. Er is een dubbele camera op de Moto E7 Plus te vinden, net als een 5000 mAh accu. Het laden gaat wat langzamer; met 10W.

Voor de Moto E7 Plus betaal je 149 euro. Je vind hem vanaf nu bij Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Moto G9 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 269,00 euro