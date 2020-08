Moto G 5G Plus review: uitstekende midranger met 5G

Motorola is al een hele tijd lekker bezig met het uitbrengen van goede smartphones voor een prima prijs. Met de komst van 5G brengt Motorola een betaalbare smartphone uit die 5G ondersteunt. Je leest in deze review of de Moto G 5G Plus ook veel waar voor zijn geld biedt zoals we van Motorola gewend zijn.

Moto G 5G Plus review

Na de Motorola Edge is de Moto G 5G Plus alweer de tweede smartphone van Motorola die 5G ondersteunt. De Moto G 5G Plus is echter een stuk goedkoper dan de Edge. De Edge heeft dan ook een aantal features die de Moto G 5G Plus niet heeft. Of dit ten koste gaat van de prestaties en de ervaring lees je in deze review.

Verkooppakket

Motorola levert in de rechthoekige doos een 20w snellader met USB-C kabel mee, samen met wat boekjes en een siliconen hoesje. Een headset wordt niet meegeleverd, maar je kunt natuurlijk je eigen headset via de 3,5 millimeter aansluiting of via Bluetooth aansluiten.

Design en interface

De Moto G 5G Plus heeft een typisch Motorola design meegekregen op de camera unit na. Deze unit is bij de Moto G 5G Plus vierkant en is geplaatst in de linkerbovenhoek op de achterkant. De achterkant is erg opvallend met z’n mooie blauwe kleur en wordt naarmate verder naar beneden donkerder. Ook zit er een patroon in verwerkt.

In de rechterbovenhoek van het scherm zitten de twee front-camera’s. Deze zijn los van elkaar geplaatst, je hebt twee kleine gaatjes in de rechterbovenhoek van het scherm. Het scherm zelf is lekker groot, namelijk 6,7 inch en is een LCD Full-HD panel. Het scherm heeft ook nog eens een 90Hz verversingsgraad. Daarbij is het scherm in direct zonlicht prima af te lezen. De minimale helderheid is ook prima, je zult niet verblind worden wanneer je ’s nachts op je telefoon kijkt.

Aan de rechterkant vinden we de aan- en uitknop terug die tevens dienst doet als vingerafdrukscanner. Boven deze knop zitten de volumeknoppen geplaatst. Aan de linkerkant is er een extra knop geplaatst om de Google Assistent te activeren. Op zich een handige toevoeging, maar het zou prettig zijn om voor deze knop een meerdere acties in te kunnen stellen door bijvoorbeeld dubbel op de knop te tikken. Wie weet wordt dit nog toegevoegd middels een software-update.

Met zijn 207 gram is de Moto G 5G Plus behoorlijk zwaar voor een smartphone. De grote accu van maar liefst 5000 mAh is hier mede debet aan. Doordat de zijkanten aan de achterkant wat gebogen zijn ligt het toestel wel prettig in de hand. Bovendien is de plastic achterkant niet glad en ook niet erg gevoelig voor vingerafdrukken.

Interface

Motorola past niet erg veel aan aan de standaard interface van Android. Wel geeft het enkele handige opties mee, zoals we gewend zijn van Motorola. Dit is ook het geval bij de Moto G 5G Plus. Het twee keer draaien met je pols om de camera te starten, twee keer schudden om de zaklamp te activeren, het interactieve display, het zit er allemaal weer op. Ook heb je bij de Moto G 5G Plus de mogelijkheid om je apparaat te personaliseren. Je kunt hierbij zelf de vorm van je icoontjes bepalen, een lettertype kiezen, een kleur kiezen voor de icoontjes bij de snelle instellingen en je kunt de layout van je thuisscherm veranderen.

Communicatie en multimedia

Uiteraard is de Moto G 5G Plus prima geschikt om mee te bellen. De kwaliteit van de gesprekken is prima evenals het volume. We hebben geen vreemd signaalverlies geconstateerd tijdens de testperiode. Je hebt de mogelijkheid om een tweede simkaart in het toestel te stoppen, maar dit gaat wel ten koste van een sd-kaart. Bellen, sms-en en het typen van berichten doe je met de standaard apps van Google.

Wat betreft connectiviteit zit het bij de Moto G 5G Plus ook wel goed. Het toestel beschikt over NFC, Bluetooth 5.1, GPS, FM radio en Wifi 2,4 GHz en 5 GHz.

Voor het kijken van video’s en luisteren van muziek is de Moto G 5G Plus ook prima geschikt. Het 6,7 inch scherm geeft kleuren mooi en realistisch weer. Je hebt tevens de optie om de kleuren aan te passen onder instellingen van het toestel. Muziek luisteren doe je via je eigen headset door deze aan te sluiten op de 3,5 millimeter of draadloos via Bluetooth. De smartphone beschikt over slecht één speaker. Deze zit aan de onderkant van het toestel. Het geluid van deze speaker is prima.

Camera

Motorola heeft de Moto G 5G Plus royaal uitgerust met camera’s, vier op de achterkant van het toestel en twee aan de voorzijde. De hoofdcamera is een 48MP lens, de overig drie zijn een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptesensor. Over het algemeen schiet je met deze camera’s aardige foto’s. Wat ons betreft hadden sommige foto’s wat meer kleur mogen hebben, de details zijn prima. De camera is dus geen uitschieter, maar doet zijn werk naar behoren. Foto’s die zijn gemaakt in het donker zijn redelijk. Wel moeten we concluderen dat bij foto’s gemaakt met de groothoeklens de kwaliteit iets minder is. Foto’s gemaakt met de macro-lens zijn we erg over te spreken. Zowel kleuren als details worden prima weergegeven.

De Moto G 5G Plus gebruikt de camera app zoals we die gewend zijn van Motorola. Deze app is uitgerust met lekker veel opties, zonder onoverzichtelijk te worden. Onderstaande foto hebben we gemaakt met de Moto G 5G Plus. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het online fotoalbum.

Front-camera

Voor de front-camera’s geldt eigenlijk hetzelfde als de camera’s aan de achterzijde, de foto’s zijn over het algemeen prima maar af en toe wat weinig kleur. Selfies schiet je met de 16MP hoofdcamera of met de 8MP groothoeklens. De laatste lens is uitermate geschikt om een selfie te maken met een grote groep vrienden.

Videocamera

Video’s schiet je met de Moto G 5G Plus in HD, Full-HD (60fps) of in 4K. De kwaliteit van de video’s is goed te noemen. Zowel kleuren en details vastgelegd met de camera zijn van goede kwaliteit.



Prestaties en overige mogelijkheden

Net als de Motorola Edge heeft de Moto G 5G Plus de Snapdragon 765 meegekregen. Over deze processor kunnen we eigenlijk alleen maar positief zijn. Het toestel voelt dan ook bijzonder snel en gedraagt zich op dit gebied als een vlaggenschip. De 90Hz verversingsgraad van het scherm draagt hier ook zeker aan bij. Scrollen gaat dan ook heel erg vloeiend.

Motorola heeft twee versies uitgebracht van de Moto G 5G Plus. Een versie met 64GB aan opslaggeheugen en 4GB werkgeheugen en een versie met 128GB opslag en 6GB werkgeheugen. Deze laatste versie hebben wij mogen testen. In beide gevallen is het opslaggeheugen uit te breiden met een SD-kaart.

Updatebeleid

Jammer genoeg blinkt Motorola niet uit in het up-to-date houden van hun toestellen. Omdat de Moto G 5G Plus niet over Android One is het afwachten of dit toestel lang ondersteund zal blijven en welke OS updates het zal krijgen. Laten we hopen dat Motorola hier verbetering in gaat brengen, omdat de toestellen over het algemeen erg goed zijn.

Volgens Motorola krijgt de Moto G 5G Plus ten minste 1 OS-update en twee jaar lang beveiligingsupdates. Deze security-patches worden eenmaal per kwartaal aangeboden.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner zit bij de Moto G 5G Plus in de aan- en uitknop verwerkt. Deze vingerafdrukscanner is erg snel, iets wat je van een fysieke scanner mag verwachten. Mocht voor jou de vingerafdrukscanner op een onhandige plek zitten, dan heb je ook de mogelijkheid om gezichtsherkenning aan te zetten. Hiermee wordt het toestel ook razendsnel ontgrendeld.

Motorola heeft de vingerafdrukscanner een leuke extra functie meegegeven. Door tweemaal op de scanner te tikken, wordt er een extra menu geopend, net als bij de Edge het geval was. Hier kun je een aantal apps of andere snelkoppelingen instellen.

Accuduur

De accu van de Moto G 5G Plus is maar liefst 5000 mAh. Dit is ruim voldoende om de dag door te komen op één acculading, zelfs bij zwaar gebruik. Een screen-on-time van minimaal 6 uur is heel normaal. Er wordt een 20 Watt snellader meegeleverd waarmee je de accu weer lekker snel kunt opladen.

Beoordeling

We mogen wel stellen dat de Moto G 5G Plus een topper is in het middensegment. Het toestel is erg snel, heeft voldoende werk- en opslaggeheugen aan boord en heeft ook nog eens een 5000 mAh accu. Tel daarbij op de 90Hz verversingsgraad van het scherm en de camera die ook in orde is en je hebt voor 399 euro een erg compleet toestel. Mocht dit iets boven je budget zijn, dan kan je altijd nog kiezen voor de uitvoering met 4GB werkgeheugen en 64GB aan werkgeheugen. Deze versie kost 349 euro.

Met de OnePlus Nord (review) heeft de Moto G 5G Plus een geduchte concurrent. Echter heeft de Moto G 5G Plus een paar pluspunten ten opzichte van de OnePlus, zoals de 3,5 millimeter aansluiting en het kwijt kunnen van een SD-kaart. Hier moeten we wel bij opmerken dat dit ten koste gaat van een simkaart. De OnePlus Nord scoort echter beter met de camera en het updatebeleid.

De Moto G 5G Plus kun je direct kopen bij Coolblue, Bol.com, Mediamarkt, Belsimpel en Mobiel.

Moto G 5G Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro