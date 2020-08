Motorola Edge review: stijlvolle 5G-smartphone doet het prima

Toen de Edge werd aangekondigd, was ik meteen enthousiast. Een smartphone met op papier prima specificaties van Motorola, dat kan haast niet misgaan zou je denken. Of dat ook daadwerkelijk zo is, lees je in deze review.

Motorola Edge review

Motorola probeert met de Edge ook een graantje mee te pikken uit de hogere mid-range categorie. Maar of Motorola ook, net als in het budget segment, weet te scoren met de Edge is nog maar de vraag. Op deze vraag krijg je natuurlijk antwoord van ons.

Verkooppakket

De Motorola Edge wordt geleverd in een stijlvolle, zwarte doos met daarop in het zilver het Motorola logo en het het woord “Edge”. Wanneer we de doos openen, zien we naast de telefoon een lader, een gebruiksaanwijzing en een headset. Zoals we dat bij de andere toestellen ook gewend zijn, heeft Motorola een hoesje meegeleverd.

Design, display en interface

Het scherm is maar liefst 6,7 inch groot, maar dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. Motorola heeft er voor gekozen om het beeldscherm een 19,5:9 beeldverhouding mee te geven, hierdoor is het beeldscherm wat langer en smaller dan bij andere smartphones. Daarbij heeft de Edge een Full-HD resolutie. Ook bij de Edge heb je weer de mogelijkheid om de kleuren op het beeldscherm aan te passen. Je hebt de keus uit “Natuurlijk”, “Versterkt” en “Verzadigd”.

Naast dat het display langgerekt is, valt ook op dat de gebogen randen erg ver doorlopen. Hoewel dit er mooi uitziet, is het wat minder praktisch. Je hebt snel last van een ongewenste aanraking van het scherm. Over de kwaliteit van het scherm hebben we weinig te klagen, al had de helderheid wat hoger gemogen in fel zonlicht. Motorola heeft het scherm een 90 Hz verversingssnelheid meegegeven. Dit is een groot pluspunt, het scrollen gaat een stuk vloeiender dan wanneer je het scherm op de standaard verversingssnelheid zet van 60 Hz. Een nadeel is dat het veel van de accu vraagt. Gelukkig heeft Motorola dit voorzien door een grote accu in het toestel te stoppen.

Doordat de randen ver doorlopen aan de zijkanten, zijn de bezels erg smal. Hierdoor lijkt het toestel ook wat kleiner. Aan de rechterkant in het scherm zit een speciale softwarematige knop waarmee je het scherm wat kleiner maakt door de bezels aan de zijkanten groter maakt. Dit kan voor sommige applicaties of websites handig zijn, omdat de tekst doorloopt in de gebogen zijkanten. Dat leest niet prettig. Deze knop heeft nog een aantal extra functies, hier lees je later meer over.

De achterkant is gemaakt van plastic en is erg glad. Ook hebben we gemerkt dat de achterkant erg krasgevoelig is. Gelukkig heeft Motorola een hoesje had meegeleverd. In de linkerbovenhoek van de achterkant vinden we de camera-unit terug. De linkerkant heeft Motorola helemaal leeg gelaten, het slot voor de simkaart en SD-kaart is aan de bovenkant geplaatst. Dit slot biedt plaats voor twee simkaarten of één simkaart en een SD-kaart. Rechts vinden we de aan- en uitknop en de volumetoetsen. De aan- en uitknop is weer voorzien van reliëf, waardoor deze makkelijk voelbaar is. Aan de onderkant is de speaker, de USB-C en de 3,5 millimeter geplaatst. Zowel de front-camera als de vingerafdrukscanner zitten verwerkt in het scherm. De front-camera zit in de linkerbovenkant van het scherm. De vingerafdrukscanner zit in de onderste helft van het scherm verwerkt.

Interface

Zoals we gewend zijn van Motorola is de interface een nauwelijks aangepaste versie van Android. Helaas is geen Android One, maar uiteraard heeft Motorola de bekende handige extra’s meegegeven zoals Moto Acties en Moto Display. Een handige nieuwe functieis de randverlichting. Wanneer je een melding ontvangt, lichten de zijkanten van het gebogen scherm op. Niet alleen handig, het ziet er ook nog eens tof uit.

Een andere handige functie is de “Randaanraking” zoals Motorola dit noemt. Dit is de knop die we al eerder hierboven genoemd hebben. Door op deze knop dubbel te tikken, maak je het scherm smaller. Door er over heen te vegen, open je een aantal snelkoppelingen. Hier vind je een aantal vooraf ingestelde snelkoppelingen. Deze snelkoppelingen zijn ook aan te passen.

Door over deze knop omhoog te vegen, open je de recente apps en door omlaag te vegen, open je je meldingen en de snelle instellingen. Een bijzonder handige toevoeging lijkt ons. Mocht je het niet met ons eens zijn, dan heb je uiteraard de mogelijkheid om de knop uit te zetten. Zoals we gewend zijn is de Edge ook uitgerust met de bekende opties zoals het interactieve display en twee keer met je pols draaien om de camera te openen.

Communicatie en multimedia

Motorola heeft de Edge uitgerust met de standaard bel- en sms-app van Google. Het bellen en sms’en met deze apps gaat prima, ook hebben we over het bereik en geluid niks te klagen. Het typen van berichten doen we met Gboard, het toetsenbord van Google. De Edge is voorzien van Chrome als webbrowser. Hiermee surf je lekker snel over het internet. Ook hier hebben we geen problemen ondervonden met het signaal. Zowel WiFi als 4G werken uitstekend. De Motorola Edge is ook uitgerust met 5G-ondersteuning.

Multimedia

De Motorola claimt dat ze de Edge van de beste speakers hebben voorzien. De stereo-speakers zijn inderdaad erg luid en produceren ook nog eens een mooi geluid. Ook beschikt de Edge over een 3,5 millimeter aansluiting waar je een headset op kunt aansluiten.

Voor het kijken van video’s is de Edge uitstekend geschikt. Zoals gezegd had de maximale helderheid wel wat hoger had gemogen, maar het kijken naar video’s en films gaat prima. Daarnaast kun je het beeldscherm ook nog eens instellen, mochten de keuren op het scherm niet naar je smaak zijn.

Camera

De Motorola Edge heeft maar liefst vier camera’s op de achterkant van het toestel, een 64 MP lens met een diafragma van f/1.8, een 8 MP telefotolens met een diafragma van f/2.4, een 16 MP ultra wide camera met een diafragma van f/2.2 en de laatste lens is een dieptezoeker. Met deze camera’s maak je over het algemeen mooie foto’s. Af en toe is een foto wat aan de fletse kant. In het donker gemaakte foto’s zijn over het algemeen ook prima.

De camera app is zoals we die kennen van Motorola, lekker uitgebreid zonder onoverzichtelijk te worden. Zo beschikt de camera-app weer over de verschillende foto- en videomodi. Je kunt bijvoorbeeld met deze optie macro of nachtzicht selecteren. Ook heb je de mogelijkheid om de verhouding en de resolutie aan te passen. Mocht je graag zelf zaken als de witbalans en de ISO willen aanpassen, dan kan dit ook in de handmatige modus.

De foto hieronder is gemaakt met de Motorola Edge. Wil je meer foto’s zien, bezoek dan het online fotoalbum.

Front-camera

De front-camera zit in de linker bovenkant van het scherm weggewerkt. Hierdoor heb je als het ware wel een gat in het scherm, maar erg storend is dit niet. Deze camera is uitgerust met een 16 MP lens en heeft een diafragma van f/2.0. Foto’s die je maakt met deze camera zijn, net als de camera’s achterop, van prima kwaliteit, ook in het donker.

Video’s

Schieten van video’s gaat ook uitstekend met de Motorola Edge. Vastgelegde beelden worden mooi en realistisch weergegeven. Je hebt ook de mogelijkheid om van de verschillende lenzen gebruik te maken met het schieten van een filmpje. Je hebt de mogelijkheid om in 4K en Full-HD te schieten en zelfs in HD. Het filmen van een slowmotion video kan in Full-HD met 120 fps of in HD met 240 fps. Ook heb je enkele verschillende videomodi, zoals een timelapse video maken of een filmpje te schieten met AR-stickers. Met deze modus kun je bijvoorbeeld een filmpje schieten met een playmoji of een sticker en hier tekst aan toevoegen.



Prestaties en overige mogelijkheden

Hoewel de Motorola Edge niet de snelste processor heeft meegekregen, is de Snapdragon 765 een lekker snelle processor die ook nog eens 5G aan kan. Dagelijkse taken kan deze processor dan ook met gemak aan, het spelen van games gaat ook uitstekend. Aan geheugen ook geen gebrek, het toestel heeft 6GB aan werkgeheugen meegekregen en 128GB aan opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uit te breiden met een SD-kaart van maximaal 1TB. Dit gaat echter wel ten koste van het tweede sim slot.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner zit bij de Edge onder het scherm verwerkt. Hoewel dit soort vingerafdrukscanners niet de snelste zijn, is het wel een toffe manier om de scanner weg te werken. De vingerafdrukscanner van de Edge is wel één van de snelste in zijn soort. Wanneer je je vinger op de scanner plaatst om het toestel te ontgrendelen, zie je een leuke animatie. Deze animatie is ook nog eens aan te passen.

Randaanraking

Motorola heeft de Edge een extra softwarematige button meegegeven waarmee je een aantal handige functies kunt instellen. De knop is aan de rechterkant geplaatst, maar is te verplaatsen naar de linkerkant. Ook kun je de hoogte zelf bepalen. Wanneer je twee keer klikt, wordt het scherm iets kleiner gemaakt door de bezels aan beide zijkanten wat groter te maken. Hierdoor lopen de randen van het scherm wat minder ver door.

Door naar binnen te vegen, open je een extra menu met daarin een aantal acties en apps. Dit is uiteraard helemaal zelf in te stellen. Door over de knop naar beneden te vegen, open je je meldingen en de snelle instellingen door nogmaals over de knop te vegen. Veeg je van onder naar boven over het scherm, dan open je je recente apps.

Accuduur

De verversingssnelheid van het scherm is van behoorlijke invloed op de accuduur. Heb je de verversingssnelheid ingesteld op altijd 90 Hz, dan zal je aan het eind van de dag nog wel wat stroom over hebben, maar twee dagen zul je niet redden. We haalden in de testperiode in deze modus een screen-on-time van maximaal 4,5 uur. Wanneer je terugschakelt naar 60 Hz, dan is anderhalve dag of zelfs twee dagen mogelijk met een screen-on-time tot maar liefst 8 uur. Dat mag je ook wel verwachten van een 4500 mAh accu.

Beoordeling

Motorola heeft met de Edge een geweldige smartphone op de markt gebracht. Eigenlijk heeft het toestel maar een paar kleine minpuntjes. Het toestel ziet er fraai uit, is razendsnel, beschikt over een prima accu en maakt ook nog eens mooie foto’s. Het toestel is echter wel aan de prijzige kant als je het vergelijkt met toestellen met dezelfde processor, zoals de OnePlus Nord en de Xiaomi Mi 10 Lite. De Edge heeft in vergelijking met de Mi 10 Lite wel een aantal functies aan boord die de Mi 10 Lite niet heeft, zoals NFC en stereo speakers. De Nord is daarentegen weer een stuk goedkoper dan de Edge en heeft een zekerder updatebeleid, zo kun je lezen in de OnePlus Nord review.

De Motorola Edge is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

Motorola Edge Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 522,00 euro