Moto G Pro review: typische Motorola met stylus en Android One

Motorola brengt de ene na de andere budget smartphone uit. Stuk voor stuk prima telefoons voor niet al te veel geld, je krijgt veel smartphone voor je geld. Of dat met de Moto G Pro ook weer gelukt is, lees je in deze review.

Moto G Pro review

In de huidige smartphonemarkt is het lastig om je te onderscheiden. Merken als Xiaomi, Nokia, Oppo, maar ook Samsung produceren erg goede budgetsmartphones. Motorola hoort uiteraard ook in dit rijtje thuis. Om de Moto G Pro te onderscheiden van andere budgetsmartphones heeft Motorola het toestel een stylus meegegeven. Of deze stylus van toegevoegde waarde is laten we je weten in de Moto G Pro review.

Verkooppakket en eerste indruk

Het verkooppakket is vrij standaard. De Moto G Pro wordt geleverd met alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. Motorola heeft ook een doorzichtig hoesje meegeleverd. Een headset is niet aanwezig.

Op papier ziet het er qua specificaties allemaal prima uit, een typische Motorola uit de G-serie. Een prima processor, voldoende werkgeheugen en een lekker dikke accu en een Full-HD scherm zijn de ingrediënten die het moeten doen.

Design, display en interface

Het design is zoals we kennen van Motorola. Een mooie donkerblauwe achterkant die steeds donkerder wordt naar de bovenkant van het toestel. Hier vinden we ook de vingerafdrukscanner, met daarin het logo van Motorola verwerkt, terug samen met de camera unit. Hoewel de Moto G Pro niet het kleinste en lichtste toestel is, ligt hij lekker in de hand. Wel is de achterkant wat gevoelig voor vingerafdrukken.

De Moto G Pro heeft een 6,4 Full-HD scherm meegekregen. De randen om het scherm zijn redelijk breed. In de linkerbovenhoek vinden we de selfiecamera terug. Deze camera heeft Motorola lekker klein gelaten, waardoor “het gat” in het scherm niet storend is. Aan de rechterkant heeft Motorola zoals gewoonlijk de aan- en uitknop geplaatst met daarboven de volumeknoppen. Aan de linkerkant heeft Motorola de simlade geplaatst.

Naast de USB-C poort en de speaker vinden we de stylus aan de rechteronderkant van het toestel terug. Deze is makkelijk uit het toestel te halen. Wanneer je de stylus uit het toestel haalt, opent er automatisch een menu op je scherm met handige opties die je met de stylus kunt uitvoeren. Hier komen we later in de review op terug.

Interface

De Moto G Pro is uitgerust met Android One. Dit is een standaard versie van Android met gegarandeerde beveiligingsupdates voor 3 jaar lang en 2 jaar lang OS updates. Het startscherm kun je naar eigen smaak aanpassen, widgets toevoegen en de achtergrond aanpassen. Ook heb je de mogelijkheid om een donker thema in te stellen. Uiteraard heeft Motorola weer de bekende Moto Acties en Moto Display voorgeïnstalleerd. Hiermee kun je bijvoorbeeld snel de camera openen door twee keer te draaien met je pols en het interactief display instellen. Met deze laatste optie zie je interactieve meldingen terwijl je scherm uitstaat.

Communicatie en multimedia

Over het bellen met de Moto G Pro kunnen we kort zijn, dit gaat uitstekend. De gesprekspartner is luid en duidelijk te verstaan. We hebben geen klachten van de gesprekspartners ontvangen, ook de andere kant van de lijn ben je goed te verstaan. Bellen doe je overigens met de standaard app van Google. Dit geldt ook voor het versturen van SMS berichten. Een bericht typen doe je met Gboard, het standaard toetsenbord van Google. Internetten doe je ook met Google Chrome. Motorola heeft dus geen bloatware geïnstalleerd, slechts de standaard apps van Google, op de camera app na.

Wat netwerken betreft ziet het er ook prima uit op de Moto G Pro. Het toestel beschikt niet over 5G, maar dat mag je ook van een budgettoestel nog niet verwachten. Wat wel aanwezig is, is de optie om twee simkaarten in het toestel te stoppen. Uiteraard is het toestel voorzien van Bluetooth 5.0, NFC en GPS.

Multimedia

Motorola heeft de Moto G Pro uitgerust met een 6,4 inch, Full-HD LCD scherm. Hoewel een LCD scherm niet zo mooi is als een AMOLED scherm, hebben we niets te klagen over dit scherm. Kleuren worden mooi weergegeven, maar de helderheid had wat meer mogen zijn. Het scherm is iets minder af te lezen in fel zonlicht. Onder instellingen kun je kiezen of je kleuren natuurlijk wil laten weergeven of dat je ze liever versterkt of verzadigd laat weergeven.

De Moto G Pro beschikt over stereo speakers. Deze speakers geven een mooi geluid en gaat ook nog eens lekker hard. Mocht je muziek willen luisteren met je headset, dan kan dit uiteraard. Het toestel is uitgerust met een 3,5 millimeter aansluiting.

Camera

Om met de deur in huis te vallen, de Moto G Pro maakt voor een budget toestel erg mooie foto’s. Ook in het donker mogen we niet klagen. Uiteraard zijn de foto’s niet te vergelijken met die van een Pixel toestel van Google of high-end toestellen, maar voor een toestel in deze prijsklasse hoor je ons niet klagen. Achterop het toestel vinden we de cameramodule terug, met daarin een 48MP lens met een diafragma van f/1.7, een 16MP ultrawide met een diafragma van f/2.2 en een 2MP macrolens. Deze lens heeft ook een diafragma van f/2.2. De camera app is lekker uitgebreid, zoals we van Motorola gewend zijn. Zo kun je een aantal fotomodi kiezen, waaronder portret, uitsnede en panorama. Mocht je liever zelf handmatig instellingen willen aanpassen, dan kan dit ook. Hier heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de witbalans en de ISO aan te passen.

De camera reageert over het algemeen redelijk snel. Af en toe heeft het toestel wat moeite om scherp te stellen in macromodus. Omdat de Moto G Pro niet over de snelste hardware beschikt, duurt het af en toe een paar seconden voordat een foto is opgeslagen. De foto’s die we met het toestel hebben gemaakt, vind je terug in ons online fotoalbum.

Front-camera

Ook over de front-camera zijn we redelijk tevreden. Deze is uitgerust met een 16MP lens en heeft een diafragma van f/2.0. Foto’s worden mooi en realistisch weergegeven. In het donker worden de foto’s wat minder, hier is wat veel ruis op te zien.

Video’s

Ook over de video’s die gemaakt zijn met de Moto G Pro zijn we tevreden. Beelden die de camera vastlegt zien er prima uit, kleuren worden natuurlijk weergegeven. Het filmen op zich is rechttoe rechtaan. Er valt niet veel in te stellen, behalve de resolutie en het aantal frames per seconde. Motorola heeft twee videomodi toegevoegd, slow motion en time lapse en daarmee prima om filmpjes mee schieten voor de gemiddelde gebruiker.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Moto G Pro heeft niet de krachtigste processor meegekregen, maar de Snapdragon 665 doet zijn werk naar behoren. Voor alledaagse taken heeft deze processor geen moeite. Het toestel beschikt over 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook dit is ruim voldoende om alledaagse taken te verwerken. Mocht je toch aan 128GB opslagruimte niet genoeg hebben, dan kan je het geheugen uitbreiden met een SD-kaart van maximaal 512GB.

Stylus

De Moto G Pro onderscheidt zich van andere budgetsmartphones door te beschikken over een stylus. De stylus zit aan de rechteronderkant van het toestel en is makkelijk te verwijderen. Wanneer je de stylus uit het toestel haalt, opent zich automatisch een menu aan de rechterkant op het scherm met enkele handige apps die je met de stylus kunt gebruiken. Denk hierbij aan een optie om snel een korte notitie of een tekening te maken of om bij Google Keep een notitie te maken. Mocht je niet handig vinden dat dit menu automatisch opent, dan is het mogelijk om dit uit te zetten onder de instellingen. Je kan eventueel ook een andere app laten starten wanneer je de stylus uit het toestel haalt.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner is fysieke scanner en achterop het toestel geplaatst. We kunnen kort zijn over deze vingerafdrukscanner; hij is snel en betrouwbaar. Er is ook een mogelijkheid aanwezig om door over de vingerafdrukscanner omlaag te vegen je de notificatiebalk naar beneden haalt. Handig, want dit kan in elk scherm. Door omhoog te vegen, sluit je de notificatiebalk weer.

Je kunt het toestel ook ontgrendelen met gezichtsherkenning. De gezichtsherkenning is redelijk snel te noemen, maar tijdens het testen merkten we dat het toestel af en toe ook ontgrendelt met gesloten ogen.

Android One

De Moto G Pro draait op Android One en dit is, omdat Motorola niet uitblinkt in het updaten van hun toestellen, wat ons betreft een groot pluspunt. Met Android One krijg je gegarandeerd 3 jaar lang beveiligingsupdates en 2 jaar Android-updates. Tijdens de testperiode kregen we dan ook de beveiligingspatch voor de maand juli aangeboden. Wel moeten we daarbij opmerken dat het toestel voor deze update nog draaide op de beveiligingsupdate van de maand mei.

Accuduur

Motorola heeft het toestel een accu van maar liefst 4000 mAh meegegeven. Het opladen met deze accu gebeurt met de meegeleverde 18 Watt oplader. Echter gaat het opladen van de accu met “slechts” 15 Watt. Wat betreft het uithoudingsvermogen van de accu zit het wel goed. Met zwaar gebruik kom je met gemak de dag door. Bij wat minder zwaar gebruik is anderhalve dag mogelijk of zelfs 2 dagen mogelijk. Een screen-on-time van ongeveer 6 uur is dan ook prima.

Beoordeling

Motorola zet met de Moto G Pro weer een typische Moto neer. Je krijgt dan ook veel waar voor je geld. De processor is prima voor alledaagse taken en het geheugen is ook ruim voldoende. Tel daarbij op dat het geheugen ook nog eens uit te breiden is met een SD-kaart. De stylus is een leuke extra toevoeging. Omdat er naast de Note serie van Samsung maar weinig toestellen zijn met een stylus, is de Moto G Pro een prima alternatief voor mensen die geen handenvol geld willen uitgeven voor een smartphone, maar toch een stylus handig vinden.

De camera is verrassend goed voor een toestel in deze prijsklasse. Zelfs in het donker zijn de foto’s prima. De accu gaat ook lekker lang mee, bij zwaar gebruik minimaal één dag op een lading. Al met al krijg je voor de prijs van om en nabij de €300,00 een erg compleet toestel met een stylus als leuke toevoeging.

Je kunt de Moto G Pro direct bestellen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel en Belsimpel.

Moto G Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 308,00 euro