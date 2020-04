Moto G8 Power Lite met 5000 mAh accu aangekondigd voor 169 euro

Motorola is een nieuwe aanval gestart op het betaalbare segment smartphones. Voorzien van nette specificaties en een flinke accu komt Motorola met de betaalbare Moto G8 Power Lite.

Moto G8 Power Lite

We kennen al de Moto G8 Power, nu komt daar een broertje bij; de Moto G8 Power Lite. Zoals we inmiddels wel van de fabrikant gewend zijn, krijgt het toestel vrijwel alle opties aan boord die je nodig hebt, en dat zien we dan ook terug bij deze G8 Power Lite. We zien een smartphone met een 6,5 inch beeldscherm met een HD+ resolutie.

De Moto G8 Power Lite wordt aangedreven door een MediaTek Helio P35 octa-core processor, 4GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 64GB. Als dit niet voldoende is, dan kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 256GB. Het meest interessant is de 5000 mAh accu. Hierdoor kun je lekker lang de dag(en) door komen. Het opladen gaat met de 10W lader, welke je aansluit op de Micro-USB poort.

Aan boord van de Moto G8 Power Lite is een triple-camera met 16MP hoofdcamera, 2MP dieptecamera en een 2MP macrolens. Voorop is een 8 megapixel front-camera geplaatst. Met de videocamera kun je in Full-HD filmen. Verder is er dual-sim ondersteuning en kun je naast twee simkaarten ook een geheugenkaart plaatsen. Er is WiFi, GPS en Bluetooth. NFC moet gemist worden.

Motorola brengt opvallend genoeg de nieuwe Moto G8 Power Lite uit met Android 9 Pie. Motorola laat desgevraagd aan DroidApp weten dat een update naar Android 10 wel verwacht wordt. Een datum is niet bekend. De telefoon gaat over de toonbank voor 170 euro en is vanaf half april verkrijgbaar in de kleur Royal Blue. Je kunt de smartphone direct bestellen bij Bol.com en Belsimpel.

