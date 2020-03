Moto G8-serie verder uitgebreid: dit is de Motorola Moto G8

In tegenstelling tot bij de Moto G7-serie werden de modellen in de G8-serie afzonderlijk van elkaar geïntroduceerd. Nu is de beurt aan de ‘reguliere’ Moto G8. Wat heeft deze telefoon te bieden?

Moto G8

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in de G8-serie. We zagen eerder al de Moto G8 Power, Moto G8 Plus, Moto G8 Play, maar de G8 zelf zagen we niet. Tot nu, want Motorola heeft het doek van het nieuwe toestel gehaald.

De Moto G8 komt met een 6,4 inch HD+ beeldscherm, samen met een Snapdragon 665 octa-core processor. De telefoon wordt uitgebracht met 4GB RAM en 64GB (uitbreidbare) opslagruimte en een vingerafdrukscanner aan de achterzijde. Achterop is ook een triple-camera met 16MP hoofdlens, 2MP macrolens en 8MP groothoeklens. Voorop zit een 8MP front-camera, geplaatst in de punch-hole.

Bij de Moto G8 kun je de 4000 mAh accu opladen met 10W, terwijl dit bij zijn voorganger 15W was. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10 met de verschillende handige Moto Actions en Moto Display tools. Jammer is dat NFC gemist moet worden op de telefoon.

De smartphone is als eerst aangekondigd voor Brazilië maar zal ook in Europa verschijnen.

Moto G8 Power Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 229,00 euro