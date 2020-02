Motorola kondigt Moto G8 Power en Moto G Stylus aan

Voordat het aankondigingsgeweld losbarst op het Mobile World Congress heeft Motorola alvast twee smartphones gepresenteerd. We zien de Moto G8 Power en de Moto G Stylus.

Moto G8 Power aangekondigd

Daar is hij dan; de Moto G8 Power. Motorola heeft het toestel officieel aangekondigd, al heet hij in sommige landen ‘Moto G Power’, zonder de toevoeging van de 8. Samen met de lancering heeft Motorola bekend gemaakt dat het inmiddels 100 miljoen Moto G-toestellen heeft verkocht tot nu toe.

De Moto G8 Power is de opvolger van de Moto G7 Power en ook hier wordt er weer veel aandacht aan de accu gegeven. De accu van de telefoon heeft een capaciteit van 5000 mAh. Daarbij kan deze weer snel opgeladen worden met een snelheid van 18W.

Aan de voorzijde van de smartphone zit een 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm. In de punch-hole zit een 16 megapixel front-camera, achterop een quad-camera. Deze biedt een 16MP hoofdcamera, 2MP macro-lens, 8MP groothoeklens en een 8MP telelens. Filmen kan in 4K, verder zijn er stereo-speakers, een Snapdragon 665 octa-core processor, Android 10, 4GB RAM en 64GB (uitbreidbare) opslagruimte. De Moto G8 Power moet helaas NFC missen.

Begin maart komt de Moto G8 Power uit in Nederland. De prijs komt uit op 229,99 euro.



Moto G Stylus

Dan is er nog een nieuwe smartphone van Motorola; de Moto G Stylus. Deze smartphone wordt geleverd met een pennetje, ofwel de stylus. Deze zit in de onderkant van de telefoon, vergelijkbaar met die van de Galaxy Note 10 van Samsung. Motorola levert het toestel eveneens met een Snapdragon 665 processor en 4GB RAM. Verder heeft de Moto G Stylus 128GB opslagruimte, 16MP front-camera, 4000 mAh accu en 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm

Motorola heeft aan de achterzijde een triple-camera geplaatst, met 48MP hoofdsensor, 2MP macrolens en 16MP action-cam. Ook de Stylus moet het doen zonder NFC. Vooralsnog is voor Nederland alleen de Moto G8 Power aangekondigd en lijkt de G Stylus alleen in de VS te verschijnen. Daar geldt een prijs van 299 dollar en hij komt in de lente.