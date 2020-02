Onbekende Motorola met gebogen 90Hz scherm en Moto G8 Power duiken op

Er gaan de laatste tijd steeds meer berichten rond over nieuwe smartphones van Motorola. Nu wordt er nog een nieuwe telefoon aan dit rijtje toegevoegd. We zien een Motorola met doorlopende randen. Ook horen we meer over de Moto G8 Power.

Motorola met 90Hz display

Motorola werkt aan een nieuwe smartphone waarbij het toestel voorzien is van een beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz, op Full-HD+ resolutie. Het is voor het eerst dat we berichten over deze smartphone te horen krijgen. De Moto’s die tot nu toe zijn uitgebracht hebben enkel de standaard bekende 60Hz displays.

De foto die door website XDA is gedeeld, laat het vermoedelijke toestel zien. Naar verluidt krijgt het toestel de modelnaam One mee, maar is onbekend welke naam daar achter komt te staan. Mogelijk gaan ze Motorola One 2020 heten. Te zien is dat de smartphone doorlopende schermranden krijgt, wat we ook nog niet eerder zagen bij Motorola. We zien een punch-hole in de linkerbovenhoek.

Door dezelfde bron zijn ook nog twee andere foto’s van een nog onbekende Motorola-smartphone verschenen. Ook dit toestel zou voorzien zijn van doorlopende schermranden. XDA heeft een specificatielijst gedeeld met de mogelijke specs van de twee smartphones. Alle twee de toestellen hebben nu nog een codenaam; Racer en Burton. De details zullen we tijdens het Mobile World Congress te horen krijgen. We verwachten daar ook de Moto G Stylus.

Moto G8 Power

Dan is er ook nog nieuws over de Moto G8 Power. Webwinkel Amazon heeft het toestel per ongeluk alvast even online gezet. We zien hierdoor alvast een reeks foto’s van de smartphone en weten zo hoe de telefoon eruit zal komen te zien, samen met wat specificaties.

Volgens Amazon krijgt de Moto G8 Power een 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm, een Snapdragon 665 octa-core processor met 4GB RAM-geheugen en 64GB interne opslagruimte. Motorola levert de smartphone met een punch-hole waarin de front-camera is geplaatst. Achterop is ruimte voor de vingerafdrukscanner en de quad-camera. Deze omvat een 16MP hoofdcamera, 2MP macrolens, 8MP groothoeklens en een 8MP telephotolens. Verder zijn er nog de stereo-speakers.

De naam ‘Power’ geeft aan dat je hier het beste kunt verwachten op het gebied van uithoudingsvermogen. De Motorola Moto G8 Power komt op de markt met een 5000 mAh accu, al ontbreken verdere details over bijvoorbeeld snel opladen. De smartphone komt in ieder geval met Android 10 en in de kleuren blauw en zwart. Tijdens het Mobile World Congress zullen we deze nieuwe telefoon in het echt gaan zien.