Motorola: deze Moto-toestellen krijgen de update naar Android 11

Motorola heeft een overzicht gedeeld met daarop toestellen die de update naar Android 11 zullen krijgen. De smartphonefabrikant zal oudere toestellen geen update meer geven, maar welke wel?

Motorola: Android 11 update

Het updatebeleid van verschillende fabrikanten kan nog wel wat verbeterd worden. Onder deze fabrikanten valt ook Motorola. Gelukkig is er nu nieuws. De fabrikant heeft bekend gemaakt welke toestellen de update naar Android 11 zullen krijgen. Jammer genoeg krijgen toestellen die pakweg voor 2019 zijn uitgebracht, geen Android 11 meer.

Motorola stelt dat het in de komende maanden zal beginnen met het uitrollen van de update naar Android 11. Helaas worden geen termijnen genoemd, waardoor het onduidelijk blijft wanneer je Motorola de nieuwe Android-versie kan verwachten. De duurdere toestellen zoals de Razr en Edge zullen eerder de update krijgen. De meer goedkopere smartphones zullen veel langer moeten wachten.

In totaal zullen 20 toestellen de update naar Android 11 ontvangen. Deze hebben we hieronder voor je op een rij gezet. Niet ieder toestel is in Nederland uitgebracht. Ondanks dat de Moto G8 Power en normale G8 wel de update krijgen, wordt de G8 Plus niet genoemd. Dat blijft dus nog even een vraagteken.

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2019

Motorola Edge

Motorola Edge+

Motorola One 5G

Motorola One Action

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion Plus

Motorola One Hyper

Motorola One Vision

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G Pro

Moto G Stylus

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Moto G9 Power

Moto G8

Moto G8 Power

