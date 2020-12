Moto G9 Plus review: kenmerkende Motorola voor vriendelijke prijs

Motorola doet het al jaren goed in het budgetsegment. En dat is best knap. Elk jaar weer doet Motorola een zelfde trucje door prima budget toestellen uit te brengen voor een schappelijke prijs. Hierin schuilt wel een gevaar. Motorola moet blijven vernieuwen om de moordende concurrentie voor te blijven. Of het Motorola dit kunstje weer weet te flikken lees je in onze uitgebreide test.

Motorola Moto G9 Plus review

We hebben al heel wat toestellen uit de Moto-lijn van Motorola mogen testen. Elke versie wist ons toch weer te overtuigen, zo behaalde de Moto G Pro een plekje bij de DroidApp Awards. Sinds een aantal jaren weet Motorola hoge ogen te gooien in het budget segment. Tegenwoordig moet Motorola het met andere merken die sterk scoren in het budget segment opboksen, de concurrentie is moordend. In deze review testen we uitgebreid of Motorola met de Moto G9 Plus ook weer een topper in handen heeft.

Verkooppakket

Motorola levert de Moto G9 Plus in een rechthoekige doos met daarop het bekende logo van de fabrikant en de naam van het toestel. Wanneer we de doos openen zien we daarin naast het toestel en wat boekjes ook de 30 Watt snellader, een USB-C kabel. Wat opvalt aan deze kabel is dat een kabel is met aan beide zijden een USB-C aansluiting. Mocht je een wat oudere laptop of PC hebben, dan kan het zijn dat je een adapter nodig hebt om het toestel te koppelen aan je laptop of PC. Motorola levert ook een doorzichtig hoesje mee. Handig, zo kan je meteen aan de slag zonder eerst een hoesje aan te schaffen. Uiteraard wordt er ook een pennetje meegeleverd om de sim lade te openen.

Design, display en interface

Wat meteen opvalt aan de Moto G9 Plus is dat het toestel erg groot is. Het scherm is namelijk maar liefst 6,81 inch groot. Dankzij zijn omvang en de grote 5000 mAh accu weegt het toestel aardig zwaar, 223 gram om precies te zijn. Als je een kleinere smartphone gewend bent, dan is het wel even wennen. Motorola heeft het op het gebied van design weer zijn best gedaan, de smartphone is netjes afgewerkt en heeft ook mooie uitstraling.

Aan de voorzijde vinden we dus het grote scherm terug. Dit scherm is een Full-HD met in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing waarin de 16 megapixel front-camera zit verwerkt. De kwaliteit van het scherm is prima. Op zonnige dagen goed af te lezen en in het donker kan de helderheid voldoende gedimd worden. Boven het scherm heeft Motorola de speaker geplaatst. Helemaal aan de bovenkant zit een 3,5 millimeter aansluiting waar je je bedrade headset op kan aansluiten. Aan de linkerkant vinden we het simkaartslot terug met daaronder een knop om de Google assistent te activeren. We vinden het jammer dat deze knop niet ingesteld kan worden voor andere acties.

Aan de onderkant is de USB-C aansluiting geplaatst samen met de speaker. De rechterkant biedt ruimte voor de aan- en uitknop. Deze knop dient tevens als vingerafdrukscanner. Boven de aan- en uitknop zijn de volumetoetsen geplaatst. Op de achterkant is de camera unit geplaatst in de linkerbovenhoek.

Interface

Zoals bekend worden we blij van de manier waarop Motorola uitrust qua software. De fabrikant levert een bijna stock Android-versie mee op de smartphones met wat extra handige opties die ook echt een toevoeging zijn aan Android. Zo is ook de Moto G9 Plus weer uitgerust met de Moto app. In deze app bepaal je zelf welke opties je aan of juist uitzet. Vind je de toevoeging van Motorola maar niks? Dan zet je het gewoon uit.

Dat is wat ons betreft ook waar Android voor staat; laat de gebruiker zelf kiezen welke functies hij of zij wil gebruiken of juist niet. Bovendien heb je met Android 10 de mogelijkheid om je toestel verder te customizen. Je kan een bepaald lettertype kiezen en de vorm en kleur van de icoontjes. Er zijn enkele thema’s voorgeïnstalleerd, maar je hebt ook de mogelijkheid om er zelf één te ontwerpen en toe te passen. Het thuisscherm is ook aan te passen naar eigen smaak, maar dit had van ons nog wel wat uitgebreider gemogen.

Communicatie en multimedia

Een smartphone is er uiteraard voor om te communiceren. En dat gaat dan ook met deze Moto prima. Gesprekken zijn prima, althans de geluidskwaliteit. We hebben in de testperiode dan ook geen klachten ontvangen van de gesprekspartners over de geluidskwaliteit. Een bijkomend voordeel is dat je er twee simkaarten in kwijt kunt. Dit gaat echter wel ten koste van een SD-kaart. Bellen, SMS-en (of RCS chatten) en het typen van berichten doe je met de standaard apps van Google.

Omdat het toestel is uitgerust met WiFi 2.4 GHz en WiFi 5 GHz en natuurlijk 4G gaat internetten lekker snel. Internetten doe je op de Moto G9 Plus met de browser van Google, Google Chrome. Naast WiFi en 4G beschikt het toestel uiteraard ook over Bluetooth 5.0, GPS, NFC en zelfs een FM-radio. Om naar de FM-radio te luisteren dien je een headset aan te sluiten om de 3,5 millimeter aansluiting. Deze headset fungeert als antenne.

Multimedia

Dankzij het grote scherm is de Moto G9 Plus ook prima geschikt voor multimedia. De kwaliteit van het scherm is prima en het toestel is ook snel genoeg om games te spelen. Weliswaar zullen bij zware games niet alle instellingen op maximaal gezet kunnen worden, maar dat hoeft ook niet voor een toestel in deze prijsklasse. We vinden het jammer dat het toestel niet over stereo speakers beschikt, zoals zijn voorganger de Moto G8 Plus. Het geluid uit de speaker had ook wel iets beter gekund.

Camera: foto en video

Motorola heeft de Moto G9 Plus maar liefst vier camera’s meegegeven. De hoofdlens is een 64 megapixel lens en heeft een diafragma van f/1.8. Daarnaast is er een 8 megapixel groothoeklens met een diafragma van f/2.2, een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptesensor. Deze twee laatste lenzen hebben beide ook een diafragma van f/2.2.

De camera-app is zoals we die van Motorola gewend zijn. Lekker veel opties zonder dat de app onoverzichtelijk wordt. Het schieten van foto’s gaat ook nog eens lekker snel.

Nu kan je op papier een goede camera hebben en een fijne app om foto’s te maken, het draait natuurlijk om de kwaliteit van de foto’s. Hier kunnen we eigenlijk kort over zijn. De kwaliteit van de foto’s is heel redelijk voor een toestel in deze prijsklasse. De foto’s zijn niet perfect, maar dat mag je ook niet verwachten. Wanneer je inzoomt met de camera-app wordt de kwaliteit van de foto beduidend minder. Tegen de verwachting in zijn ook macrofoto’s van redelijke kwaliteit. Meestal zijn macrofoto’s met een wat mindere lens namelijk ook van mindere kwaliteit. Foto’s gemaakt met de groothoeklens zijn wel van mindere kwaliteit. Foto’s die in het donker gemaakt worden met de nachtmodus aan zijn net als foto’s gemaakt bij daglicht ook heel redelijk te noemen. Al met al zijn we aardig tevreden over de kwaliteit van de foto’s.

Hieronder hebben we een foto geplaatst van die we met de Moto G9 Plus hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan hier het fotoalbum.

Front-camera

Rechts bovenin het scherm heeft Motorola een opening geplaatst waarin de front-camera zit verwerkt. Deze camera heeft een 16 megapixel lens met een diafragma van f/2.0. Het begint misschien een beetje eentonig te worden, maar over de kwaliteit van de foto’s die zijn gemaakt met de front-camera zijn we redelijk tevreden.

Videocamera

Natuurlijk wil je zo af en toe ook een filmpje schieten met je smartphone. Hier leent de Moto G9 Plus zich ook prima voor. Filmpjes schiet je in Full-HD of in 4K. Schiet je in Full-HD, dan heb je de mogelijkheid om dit met 60 frames per seconde te doen en/of met een beeldverhouding van 20:9. Schieten met een beeldverhouding van 20:9 kan ook in 4K. De kwaliteit van de filmpjes is voldoende. Kleuren worden aardig goed weergegeven, misschien iets aan de fletse kant. We merkten ook dat af en toe het beeld ietwat schokkerig is.



Prestaties en overige mogelijkheden

We kunnen wel concluderen dat het Motorola weer gelukt is om een prima budget toestel neer te zetten. De concurrentie in dit segment is moordend en sommige toestellen leveren net wat meer dat de Moto G9 Plus. Wat de processor betreft hebben we niks te klagen. Motorola heeft het toestel namelijk voorzien van de Snapdragon 730G. Dit is prima processor met een kloksnelheid van maximaal 2.2 GHz. Wat we iets minder vinden, is dat het toestel “slechts” met 4GB RAM is uitgerust. Hier hadden we graag iets meer gezien, 6GB bijvoorbeeld. De opslagruimte is dan weer wel lekker ruim, 128GB. Het geheugen is uit te breiden met een SD-kaart, mits je geen tweede simkaart gebruikt.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner zit in de powerbutton verwerkt. Deze scanner werkt bijzonder snel. Even aanraken is al genoeg om het toestel te ontgrendelen. Er zijn ook nog eens twee extra functies die je kunt instellen, twee keer snel de power-button indrukken opent de camera en door twee keer op de knop te klikken opent een menu met daarin snelkoppelingen naar apps of vooraf ingestelde contacten.

Ook heb je de mogelijkheid om het toestel te ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning. Dit werkt ook snel, maar is niet zo veilig als bijvoorbeeld een pincode, zo wordt er gewaarschuwd wanneer je de gezichtsherkenning instelt. Hier heb je tevens de mogelijkheid om in te stellen of je het toestel wilt ontgrendelen wanneer je er naar kijkt of dat je op het vergrendelscherm nog omhoog moet vegen om het toestel te ontgrendelen.

Accu

De Moto G9 Plus is uitgerust met een grote accu van 5000 mAh. Je moet dan ook flink je best doen om de accu binnen één dag leeg te krijgen. Mocht je toch met een bijna lege accu komen te zitten, dankzij de snellader van 30W is deze accu snel op te laden. Bij intensief gebruik en ook nog eens een groot deel van de dag op 4G, hou je aan het eind van de dag een procent of 20 a 25 over. Bij minder intensief gebruik hou je zomaar 50 procent over en doe je twee dagen op één acculading.

Beoordeling

Motorola bewijst eens te meer dat het voor niet al te veel geld een prima smartphone uit kan brengen. De Moto G9 Plus is een echte allrounder, het toestel blinkt nergens echt in uit, maar kent ook nauwelijks zwakke punten, of het moet de speaker zijn waar we wat minder over te spreken zijn. De Moto G9 Plus is daarmee dan ook een geduchte concurrent voor de budget toestellen van onder andere Xiaomi en Samsung. Het scherm is prima en dat geldt ook voor de accu van het toestel. Ook met de snelheid is ook dik in orde, we hebben nauwelijks haperingen opgemerkt tijdens de testperiode. We zijn ook te spreken over de bijna stock versie die Motorola meelevert op de toestellen. Voor nog geen 250 euro heb je een hele complete smartphone.

De Moto G9 Plus is te koop bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

