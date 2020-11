Moto G9 Power met 6000 mAh accu en goedkope Moto G 5G aangekondigd

Motorola heeft vanmiddag twee nieuwe smartphones aangekondigd. De fabrikant haalt het doek van de Moto G9 Power en de Moto G 5G. De Moto G9 Power kenmerkt zich door een gigantische accucapaciteit, de Moto G 5G door haar scherpe prijs en 5G-ondersteuning.

Moto G9 Power aangekondigd

Waar van de week de berichten al rondgingen over de Moto G10 Play, is Motorola zelf gewoon nog bezig met het uitbreiden van de G9-serie. We kunnen nu kennis maken met de Moto G9 Power.

De smartphone krijgt van Motorola een flink beeldscherm mee, van 6,8 inch met HD+ resolutie. Aan boord van de Moto G9 Power is een Snapdragon 662 chipset van Qualcomm, samen met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor het maken van foto’s is er een triple-camera met 64 megapixel hoofdsensor. De front-cam telt 16 megapixel.

Verder vind je bij de Moto G9 Power een USB-C poort, Bluetooth 5.0, ondersteuning voor 4G uiteraard en WiFi 2.4 en 5 GHz. Ook NFC is aanwezig en het geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart. Kies je niet voor een geheugenkaart, dan kun je die ruimte gebruiken voor een tweede simkaart. Over Android 10 ligt de eigen Moto My UX skin.

Zoals de naam al aangeeft draait alles om de accu bij de Moto G9 Power. Het toestel heeft een 6000 mAh accu en kan met 20W wat sneller opgeladen worden. Motorola brengt het toestel in december uit in de kleuren Electric Violet en Metallic Green voor een bedrag van 199,99 euro.

Moto G 5G

Van de week liet de Moto G 5G al van zich horen, toen het opdook in het geruchtencircuit. Lang heeft er niet tussen dit ‘lek’ en de aankondiging gezeten, want nu is de aankondiging er. Het is gelijk ook één van de meest betaalbare 5G-smartphones. De Moto G 5G gaat je namelijk 249,99 euro kosten.

Er is een 5000 mAh accu die je op kunt laden met 20 watt. Op de lijst met specificaties zien we verder een Snapdragon 750G chipset, 6,7 inch Full-HD+ display met HDR10-ondersteuning en 4GB RAM met 64GB (uitbreidbare) opslagruimte. Er is een fysieke toets aanwezig om de Google Assistent snel te starten.

Voor de fotografie is er een triple-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en 2MP macrolens. De smartphone wordt geleverd met Android 10 en de eigen My UX skin, dus helaas geen Android One. De prijs komt uit op 249,99 euro en je kunt hem kopen in de kleur Volcanic Gray. Vanaf midden december komt het toestel op beperkte schaal verkrijgbaar in Nederland.

Alle specificaties en details van de twee smartphones hebben we op een rij gezet, op de toestelpagina’s. Deze bereik je via onderstaande buttons.

