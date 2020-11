Moto G 5G foto en specs opgedoken: de goedkoopste Motorola met 5G

Er is een nieuwe Motorola opgedoken in het geruchtencircuit. De fabrikant zal binnenkort de Moto G 5G presenteren, een goedkopere variant op de Plus-versie, die van de zomer al werd uitgebracht.

Moto G 5G is onderweg

In het geruchtencircuit gaan er steeds maar weer nieuwe toestellen rond. Nu is het de beurt aan Motorola, waarbij een nieuwe smartphone met ondersteuning voor 5G is opgedoken. Op dit moment heeft het toestel nog de codenaam Kiev, maar naar verluidt zou de smartphone op de markt moeten komen onder de naam Moto G 5G.

Afgelopen zomer zagen we al de Moto G 5G Plus, waarbij het er al aan leek te komen dat er ook een ‘standaard’ model zou verschijnen. Samen met een foto van het toestel komen we ook verschillende specificaties te weten.

De Moto G 5G krijgt een 6,66 inch beeldscherm mee met een Full-HD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels. Het gaat vermoedelijk om een AMOLED-scherm, met de standaard 60Hz verversingssnelheid. Verder is er een Snapdragon 750G chipset, 6GB RAM en 128GB (uitbreidbare) opslagruimte.

De smartphone van Motorola krijgt een triple-camera met 48MP hoofdsensor, aangevuld met een MP telefoto-lens en een 2MP dieptesensor. In de punch-hole voorin in het toestel is een 16MP selfie-camera te vinden. De Moto G 5G zal verder voorzien zijn van een fysieke Google Assistent-knop.

Wanneer de smartphone aangekondigd wordt, is onbekend. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte!