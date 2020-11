De 8 beste smartphones tot 200 euro (11/2020)

Het aanbod van smartphones tot 200 euro is in de afgelopen tijd weer flink gegroeid. We geven je graag advies en vertellen je waar je op moet letten. Dit zijn de 8 beste smartphones tot 200 euro.

Beste smartphone tot 200 euro

Bij DroidApp vinden we het belangrijk om eerlijk advies te geven, waar iedereen wat mee kan. Om die reden hebben we DroidApp Koopadvies. In deze editie van DroidApp Koopadvies bespreken we de goedkopere smartphones. We geven je advies over wat de beste smartphone tot 200 euro is. We hebben ze in willekeurige volgorde voor je neergezet.

Onder elk toestel vind je direct een overzicht met winkels waar je hem kunt vinden. Via de toestelbox kun je op meer informatie klikken. Hier kom je vervolgens terecht op de specificatiepagina met alle actuele prijzen.

Samsung Galaxy A21s

Samsung heeft in deze prijsklasse de Galaxy A21s in het assortiment. Dit stijlvolle toestel is van alle gemakken voorzien. Er is een flinke 5000 mAh accu, een 6,5 inch HD+ beeldscherm en een quad-camera met 48MP hoofdsensor. Er is een Exynos 850 octa-core chipset en je kunt hem krijgen in twee versies. 3GB werkgeheugen met 32GB opslagruimte, of 4GB werkgeheugen met 64GB opslagruimte. Het scheelt een twee tientjes, maar alles loopt met 4GB RAM net wat vloeiender. In beide gevallen is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Zelfs NFC is aanwezig op dit toestel.

De Samsung Galaxy A21s is verkrijgbaar bij Samsung, Amazon, Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Samsung Galaxy A21s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 173,00 euro

Nokia 5.3

De Nokia 5.3 mag eigenlijk niet in dit overzicht ontbreken. De betaalbare, fijne smartphone hebben we eerder besproken in de Nokia 5.3 review. Voor rond de 180 euro heb je een prima smartphone met een 6,55 inch HD+ scherm, 4GB RAM/64GB opslag, quad-camera met 13MP hoofdcamera die nette foto’s schiet en een Snapdragon 665 chipset. Ook is er een 4000 mAh accu. Met dit toestel ben je verzekerd van drie jaar lang beveiligingsupdates en twee jaar Android-updates.

De Nokia 5.3 is verkrijgbaar bij Amazon, Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 183,00 euro

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi heeft de Redmi Note 9S in het assortiment. Bij dit toestel krijg je een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm tot je beschikking. Verder biedt de telefoon 4GB RAM en 64GB opslagruimte, een quad-camera met 48MP hoofdlens, een snelle Snapdragon 720G chipset en een flinke 5020 mAh accu met 18W fast charging. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de telefoon. Goed om te weten; NFC ontbreekt op het toestel. Daarbij wordt de MIUI interface niet door iedereen even prettig gevonden. Het updatebeleid is bij Xiaomi erg vaag.

De Xiaomi Redmi Note 9S is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Amazon

Xiaomi Redmi Note 9S Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 215,00 euro

Oppo A53 / A53S

Oppo heeft sinds kort de Oppo A53 en A53S op de markt. Het enige verschil tussen de twee modellen is dat de A53S 128GB aan interne opslagruimte heeft. Dat verschil kost je 20 euro. Er is een 6,5 inch HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Verder vind je er een triple-camera met 13MP hoofdlens. Dat deze een diafragma heeft van f/2.2 is minder gunstig. De lijst met specificaties gaat verder; een flinke 5000 mAh accu met 18W laden, Snapdragon 460 chipset en 4GB werkgeheugen. NFC is op het toestel aanwezig.

De Oppo A53 is te koop bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt

Oppo A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 171,00 euro

OnePlus Nord N100

Ook OnePlus stort zich in het betaalbare segment; met de OnePlus Nord N100. Deze smartphone is voorzien van de fijne OxygenOS skin en hiermee kun je van alles personaliseren. Verder zien we een 6,52 inch HD+ display, 4GB/64GB en een triple-camera met eveneens een vrij hoog diafragma. Hierdoor zul je sneller ruis zien, net als bij de Oppo. De smartphone krijgt verder een 5000 mAh accu mee met 18W snelladen. Je kunt alleen de update naar Android 11 verwachten en twee jaar beveiligingsupdates. NFC ontbreekt, terwijl de bijna vergelijkbare Oppo A53 dit wel aan boord heeft.

Je kunt de OnePlus Nord N100 kopen bij OnePlus, Coolblue en Belsimpel.

OnePlus Nord N100 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 199,00 euro

Moto G9 Power

Zeker weten dat je de dag(en) wel doorkomt met de batterij; de Moto G9 Power heeft een accucapaciteit van 6000 mAh. Motorola geeft je een 6,8 inch HD+ beeldscherm, 4GB RAM en 128GB opslagruimte, samen met NFC. Er is een triple-camera met 64MP hoofdlens, Snapdragon 662 octa-core chipset en een fysieke knop voor het snel openen van de Google Assistent.

De Moto G9 Power komt in december uit; te verkrijgen bij Bol.com en Belsimpel

Moto G9 Power Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 199,00 euro

Xiaomi Redmi 9

De Xiaomi Redmi 9 hebben we eind oktober uitgebreid aan de tand gevoeld in de Xiaomi Redmi 9 review. Deze smartphone geeft veel waar voor je geld. De 5020 mAh accu doet erg goed zijn werk en er is een quad-camera vol mogelijkheden. Daarin scoren de macro- en groothoeklens wel wat matig. Ondanks dat het niet het snelste toestel is, heb je wel veel tot je beschikking. Er is een 6,53 inch Full-HD+ scherm, 3GB/32GB, quad-camera, MediaTek Helio G80 octa-core processor en NFC.

Je kunt de Xiaomi Redmi 9 kopen bij Coolblue, Bol.com, Amazon en Belsimpel.

Xiaomi Redmi 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 159,00 euro

Samsung Galaxy M11

We hadden in het overzicht met beste smartphone tot 200 euro al een Samsung, maar de Galaxy M11 kan ook nog mooi in dit lijstje. Er is een 6,4 inch HD+ beeldscherm, 3GB/32GB geheugen, triple-camera en een Snapdragon 450 chipset. Er is een flinke 5000 mAh accu en over Android 10 ligt de One UI skin. NFC ontbreekt op het toestel.

De Samsung Galaxy M11 is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Samsung en Belsimpel.

Samsung Galaxy M11 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 159,00 euro

Sony Xperia L4

Sony heeft in dit segment de Sony Xperia L4. Van de zomer hebben we het toestel getest in de Sony Xperia L4 review. Het heeft een goed 6,2 inch HD-display. We zien 3GB/64GB geheugen en een triple-camera die prima presteert. Handig is de LED-notificatie. De vingerafdrukscanner kan nog wel wat verbeteringen krijgen en ook het updatebeleid is onduidelijk. De 3580 mAh accu doet erg netjes zijn werk. Wees gewaarschuwd: dit toestel draait nog op Android Pie. Dus denk goed na of je dit ziet zitten. Over Android 10 is niets bekend.

De Sony Xperia L4 is te koop bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Sony Xperia L4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 191,00 euro

Welke moet ik kiezen?

Er is veel keuze uit smartphones tot 200 euro. Wat is dan de beste keuze? Kies je voor de beste accu, dan maak je een goede keuze bij de toestellen van Xiaomi. Een goede camera vind je bij de Nokia 5.3 en de Xiaomi-toestellen. Wil je een goed updatebeleid, dan kun je niet om de Nokia 5.3 heen, die biedt de meeste duidelijkheid. De keuze is misschien moeilijk, al zal je aan alle 8 de toestellen zeker plezier hebben! Ondanks dat de Xperia L4 een leuk toestel is, draait deze nog altijd op Android 9 Pie, en dat is wel serieus een groot nadeel.

Wil je voor je nieuwe toestel nog een goedkoop sim-only abonnement? Vind onze sim-only aanbiedingen en gebruik onze handige, onafhankelijke sim-only vergelijker.

Andere koopadviezen

Wil je het een segment hoger of lager zoeken, lees dan ook onze andere koopadviezen: