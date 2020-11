Sim-only aanbiedingen november 2020 op een rij: meer data voor nog minder geld

Iedere maand stunten providers met de beste aanbiedingen en nog meer kortingen. Maar past die ene sim-only aanbieding wel bij jou? DroidApp zet de beste sim-only aanbiedingen van november op een rij.

Sim-only aanbiedingen november 2020

We hebben een nieuw overzicht voor je gemaakt met de beste sim-only aanbiedingen van deze maand. Verschillende providers geven je weer meer data, euro’s korting per maand of nog meer. We zetten de details op een rijtje.

Simpel

Bij Simpel kun je profiteren van nieuwe kortingen, dankzij ‘De Keuze Is Super Simpel’. Je hebt de keuze uit 5 databundels met een verschillend aantal minuten. Een interessante deal is de bundel met 4GB internet en onbeperkt bellen voor tien euro per maand. Bij Simpel maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Youfone

Youfone geeft je tijdens de actieperiode dubbel zoveel data zolang je abonnement loopt. Hierdoor heb je al een bundel met 6GB internet en onbeperkt bellen voor een bedrag van 12,00 euro per maand. Voor 2GB per maand met 200 minuten ben je 7,00 euro per maand kwijt. Youfone maakt gebruik van het KPN-netwerk. Je krijgt korting als je ook Youfone Thuis hebt. Heb je dat, dan kan het zomaar zijn dat je de mediabox krijgt met Android TV.

Tele2

Tele2 heeft deze maand de 4GB bundel toegevoegd aan het portfolio. Daarnaast heb je ook nog keuze uit andere databundels, waaronder die met onbeperkt internet. Interessant geprijsd is de combinatie van 7GB internet met 200 belminuten/sms voor 13,00 euro per maand. Uiteraard kun je de databundel in de EU gebruiken.

Hollandsnieuwe

Dochter van Vodafone, Hollandsnieuwe, geeft je voordeel als je je Hollandsnieuwe abonnement combineert met een Ziggo-abonnement. In dat geval krijg je 1000 MB/sms/minuten extra en een extra Ziggo TV-pakket. Alles gaat bij Hollandsnieuwe uit één bundel; een minuut staat gelijk aan een sms en een MB. Een bundel van 4000 MB/sms/minuten kost je tien euro per maand.

Ben

Bij Ben vind je nu de Prijsbewust-weken. Je betaalt geen aansluitkosten ter waarde van 20,00 euro. Tevens krijg je ook tot 2500 MB gratis. Een bundel met 200 minuten/sms en 5000MB heeft een prijs van 10,00 euro per maand.

Simyo

Simyo is al vaker positief uit de testen gekomen. Heb je thuis KPN vast internet, dan wordt je databundel gratis verdubbeld. Een sim-only abonnement bij Simyo met 6GB en onbeperkt bellen kost je 16,00 euro per maand. Eventueel kun je bij Simyo gebruik maken van eSIM.

Andere providers

Er zijn nog meer providers die stunten met aanbiedingen. Je vindt ze hieronder op een rijtje.

Vergelijken

