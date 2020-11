De 8 beste apps van oktober 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

We laten de maand oktober achter ons en gaan langzaamaan richting het einde van het jaar. In dit artikel blikken we terug op de maand oktober, met de beste Android-apps en het belangrijkste nieuws.

Android in oktober

Net als eigenlijk iedere maand wel, was er ook weer veel te melden in de maand oktober. We hadden op smartphonegebied meerdere aankondigingen. Zo zagen we de Reno 4-serie van Oppo, de OnePlus 8T en Oppo lanceerde ook nog de nieuwe interessante Oppo A53. Bij Huawei zagen we de stijlvolle Mate 40 Pro. Overigens kwam OnePlus ook nog met een verrassing; twee nieuwe Nord-smartphones, waaronder de N100 voor 199 euro.

TicWatch presenteerde de TicWatch Pro 3 GPS smartwatch. Nokia deelde een overzicht met welke 14 toestellen de update naar Android 11 kunnen verwachten. Na zeven maanden kwam de Nokia 8.3 5G op de markt, terwijl Sony haar Xperia 5 II uitbracht. Van dit toestel zijn de verwachtingen erg hoog. De slimme Google Nest Audio speaker kun je nu ook aanschaffen.

Instagram vierde haar tiende verjaardag, Google presenteerde nieuwe icoontjes voor verschillende Google-apps en Google Play Pass is in Nederland te gebruiken. Facebook bracht Facebook Dating naar ons land, terwijl Huawei haar eigen Petal Maps als alternatief voor Google Maps voorstelde.

Reviews

In oktober hebben we op DroidApp een groot aantal reviews en testen online gezet. Deze hebben we hieronder op een rij gezet.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ is ook vrolijk doorgegaan in oktober. We hebben vier nieuwe pareltjes besproken;

Beste apps

In oktober hebben we weer verschillende applicaties besproken. We hebben hier de beste Android-apps van de tiende maand van 2020 op een rijtje gezet, in willekeurige volgorde.

CoronaMelder

Het Coronavirus blijft ons nog altijd bezig houden. In oktober heeft de Nederlandse overheid de CoronaMelder app uitgebracht. Hiermee draag je bij aan het bron- en contactonderzoek van het GGD en moet dit helpen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus. De privacy is gewaarborgd en het gebruik van de app is niet verplicht.

Appy Weather

Weer-apps zijn er in overvloed, dat schreven we eerder al in ons uitgebreid onderzoek; weer-app test 2020. Appy Weather is een minimalistische applicatie die je direct, in eenvoud het weer voorschotelt. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de komende uren en dagen. Alles over deze applicatie bespreken we in ons artikel over Appy Weather.

WhatsApp

Chat-applicatie WhatsApp is nog altijd enorm populair en voor velen de meest gebruikte chat-applicatie. Niet gek dus dat WhatsApp zo nu en dan een update uitrolt met nieuwe functies. Dat is in oktober ook gebeurd. We kunnen nu een nieuwe geheugenbeheerder gebruiken, en gesprekken voor altijd dempen.

Tankservice

Zeker als je in de grensstreek met België woont, weet je dat tanken over de grens flink kan lonen. De Nederlandse ontwikkelaars van de DirectLease Tankservice app hebben een fijne update uitgebracht voor de tank-app. Naast de brandstofprijzen voor Nederland, vind je nu ook de brandstofprijzen in België terug in de app.

Cheqi

Geld overmaken naar iemand is eigenlijk alleen mogelijk als je iemands’ bankrekeningnummer weet. Dat is bij het geven van een verrassing niet echt leuk. Daar hebben de ontwikkelaars van Cheqi wat op bedacht in de vorm van de Cheqi app. Hiermee kun je iemand geld geven via een WhatsAppje of op een andere manier.

PostNL

De PostNL app is ook voorzien van verbeteringen. Er is vanaf nu een druktemeter te vinden voor PostNL-locaties. Als je pakket daar is bezorgd, kun je zien wanneer je het beste langs kunt gaan als je niet in een drukke winkel wilt staan. Daarnaast bespraken we ook de malafide PostNL sms’jes waarvoor je op moet passen. Ze lijken namelijk heel erg op die van het bedrijf zelf.

Instagram

Instagram heeft ook verbeteringen doorgevoerd. Voor het delen van herinneringen als verhaal, kun je nu gebruik maken van de Stories-kalender. Verder heeft de foto-app het Stories archief uitgebreid met een handige locatiekaart, en verder is de activiteit-weergave uitgebreid met het terugzoeken van links.

Shazam

Weet je even niet welk nummer er op de radio is? Je kunt het sinds kort neuriën in de Google Assistent, maar Shazam is op het moment zelf nog steeds de handigste optie. Vanaf nu hoef je de applicatie niet meer te openen om een nummer te herkennen. Dit kan direct vanuit de notificatiebalk. Ideaal!

Bonustip: DroidApp app

Onze eigen DroidApp app mag zeker niet ontbreken op je smartphone. Met de DroidApp App heb je toegang tot het belangrijkste Android-nieuws en vind je alle reviews, tips en meer terug. Daarnaast vind je er de toesteldatabase met alle specificaties en actuele prijzen van alle smartphones. Handig toch?