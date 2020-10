Instagram bestaat 10 jaar: een tijdlijn van alle gebeurtenissen

Instagram viert haar tiende verjaardag. In de afgelopen jaren is de invloed van het sociale netwerk enorm gegroeid. We geven je een overzicht met de beste herinneringen aan 10 jaar Instagram.

10 jaar Instagram

Hoe we onze foto’s delen is met de komst van Instagram misschien wel enorm veranderd. Door de jaren heen is Instagram zelf ook flink veranderd, zijn er functies bijgekomen en heb je eindeloos veel mogelijkheden. Instagram deelt een mooi overzicht met wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tien jaar.

Het begin

Op 6 oktober 2010 werd Instagram uitgebracht. In december hadden 1 miljoen mensen een account aangemaakt. Het oude bekende bruine camera-icoontje kwam in maart 2011. In dat jaar kwam in september het aantal gebruikers op tien miljoen te staan. In 2012 nam Facebook de foto-app over. Sinds juni 2013 kun je ook video’s delen in Instagram en zes maanden later kon je DM’s sturen via Instagram.

In december 2014 bereikte de foto-app het aantal van 300 miljoen maandelijks actieve gebruikers. In augustus 2015 werd afscheid genomen van de vierkante foto’s en kon je ook andere formaten delen. In september van dat jaar werd Boomerang toegevoegd en in mei 2016 kwam er een compleet nieuw design, met het logo zoals we dat nu kennen van Instagram.

Sinds augustus 2016 kunnen we Stories delen via Instagram en in november volgde de optie voor live uitzenden. In juni 2018 werd Instagram uitgebreid met IGTV en dit jaar kwam Instagram Reels, als tegenhanger van TikTok. De focus van Instagram komt nu te liggen op het tegengaan van (online) pesten.

Instagram logo icoontje

Om 10 jaar Instagram te vieren heeft de ontwikkelaar een Easter Egg in de app gestopt. Je kunt het instellingenscherm naar beneden vegen waarna bovenin een extra venster verschijnt. Daar krijg je de optie om het Instagram-icoontje aan te passen, naar bijvoorbeeld eentje van vroeger. Helaas werkt dit niet op Android, alleen op Apple iOS.

