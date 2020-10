Facebook voegt Instagram en Facebook Messenger samen in één chatplatform

Chatten via Messenger en Instagram in één app. Vanaf nu wordt dat officieel mogelijk gemaakt door Facebook. Eerder werd al bekend gemaakt dat het ook WhatsApp bij de integratie wil betrekken.

Facebook Messenger en Instagram in één

Facebook is eigenaar van verschillende apps. Waaronder WhatsApp en Instagram. Het neemt nu een nieuwe stap met Instagram, waarbij het de chatfunctie uit Instagram combineert met Facebook Messenger. Wat opvalt na de integratie is dat het digitale papieren vliegtuigje voor de chatfunctie in Instagram, is vervangen door het pictogram van Facebook Messenger.

Wanneer je hierop tikt krijg je de vraag of je de berichtenervaring wilt upgraden. Je kunt dit uitstellen, al zal dit niet voor oneindig kunnen. Het wordt dus mogelijk om berichten in zowel Facebook Messenger en Instagram Chat te versturen. Met de integratie krijg je toegang tot verschillende nieuwe functies zoals selfiestickers en het delen van bijvoorbeeld Facebook Watch of Instagram IGTV; welke je met vrienden samen kunt kijken. De nieuwe functies hebben we hieronder op een rij gezet;