Instagram rolt QR-codes naar iedereen uit: zo werkt het

Instagram had eerst de Nametags, waarmee je gemakkelijk iemand anders zijn of haar profiel kon vinden. Dat gaat nu veranderen. Instagram voegt QR-codes toe.

QR-codes in Instagram

Instagram heeft bekend gemaakt dat het QR-codes naar iedereen uit gaat rollen. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit iedere (ondersteunende) camera-app een QR-code te scannen die je direct leidt naar je Instagram-profiel. Handig om te delen! De functionaliteit vervangt de Nametags die een vergelijkbare functie hadden. Er is echter een verschil; de Nametags kon je alleen vanuit Instagram zelf scannen.

Om de QR-codes in Instagram te gebruiken, ga je naar je eigen profiel. Vervolgens druk je op de drie streepjes rechtsboven in beeld. Daar vind je de optie ‘QR-code’. Je ziet direct je eigen QR-code, die mogelijk nog gelijk is aan die van je Nametag. Onderin beeld heb je de mogelijkheid om de QR-code van iemand anders te scannen. Dat doe je dan via Instagram zelf.

De functionaliteit wordt vanaf nu naar iedereen uitgerold. Het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is. Volg je DroidApp op Instagram?