Meta AI komt naar Nederland en wordt toegevoegd aan WhatsApp

Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, Instagram en Facebook, heeft bekend gemaakt dat Meta AI vanaf deze week in Nederland uitgerold wordt. Het maakt deel uit van een grootschalige uitrol in de rest van Europa.

Meta AI naar Nederland

Deze week wordt gestart met het beschikbaar stellen van Meta AI in Europa. De dienst zal beschikbaar komen via de bekende apps van het bedrijf. Dat betekent dat we Meta AI tegen gaan komen in Facebook, Instagram, Messenger en in WhatsApp. In 2023 werd het AI-platform al uitgebracht in de Verenigde Staten, maar het heeft daarna dus nog wel even geduurd totdat het ook elders beschikbaar kwam. Volgens Meta kwam dit door de complexe regelgeving in Europa.

Als eerst zal Meta AI beschikbaar komen in Europa, in zes talen. Hierbij gaat het om Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees. Het is niet bekend of de Nederlandse taal spoedig wordt toegevoegd. Daarbij zal in eerste instantie alleen de ‘intelligente chatfunctie’ beschikbaar komen. De andere functionaliteiten zullen pas op een later moment hun weg weten te vinden naar Europese gebruikers. Je kunt de Meta AI chatbot oproepen via het nieuwe blauwe cirkelpictogram, of door te typen @MetaAI in een (groeps-)gesprek.

Wanneer je Meta AI via WhatsApp gebruikt, kan de AI-tool alleen de berichten lezen die met AI gedeeld worden. Volgens Meta blijven de berichten voorzien van end-to-end encryptie, waardoor niemand buiten de chat bij je bericht kan. De chatbot kan bijvoorbeeld voor je op zoek gaan naar content, die je interessant vindt. Verder komen veel mogelijkheden overeen met de AI-tools Gemini en ChatGPT.

De functionaliteit wordt in de komende weken uitgerold. Het kan dus even duren totdat Meta AI bij jou beschikbaar is.