WhatsApp chatthema update beschikbaar – zo gebruik je ze

WhatsApp heeft een nieuwe update uitgerold voor Android en Apple iOS. Met de nieuwste versie van de berichtendienst, kun je chatthema’s gebruiken. Kies voor je eigen kleuren en stijlen die je wilt! In dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.

Chatthema instellen in WhatsApp

Chat-apps zijn er in vele soorten en maten. WhatsApp is veruit de grootste in Nederland. Een fijne update is nu verschenen voor de berichtendienst, waarmee je de applicatie kunt personaliseren naar eigen wens. Gebruikers kunnen vanaf nu namelijk chat-thema’s instellen. Dit kan zowel op Android als op Apple iOS. Dit stel je voor jezelf in, dus de ontvanger ziet jouw stijl niet.

Instellen

Bij de instellingen in WhatsApp kies je bij Instellingen > Chats voor ‘Chatthema’. In dit scherm kun je aan de slag met het aanpassen van de chatkleur en de achtergrond. Je kunt in totaal kiezen voor twintig chatkleuren. Dit zijn de kleuren van tekstballonnen van berichten die van jezelf komen. De kleur van de andere tekstballonnen, dus van de ander, kan je niet aanpassen.

Kleuren en achtergrond

In het overzicht kun je ook nog eens kiezen uit 22 vooraf ingestelde stijlen, die WhatsApp voor je heeft gemaakt. Maar je kunt dus ook helemaal zelf losgaan met de combinaties. Er zijn 88 achtergronden beschikbaar, maar je kunt ook kiezen voor een eigen foto die je als achtergrond in je chatgesprekken instelt. Tevens kun je nog kiezen uit een neutrale, effen kleur.

De komst van de functie werd eerder al duidelijk, toen de aanwijzingen hiervoor in de code van een nieuwe app-versie voorbijkwamen. Nu is de functionaliteit breed beschikbaar. Wel kan het zijn dat nog niet direct iedereen de functie heeft, doordat WhatsApp het in de komende weken breed uitrolt. De functies worden via een server-side update toegevoegd. Je hoeft dus geen nieuwe update uit de Google Play Store of App Store te downloaden.

Komst nieuwe functies

Nu is het wachten op andere nieuwe functies in WhatsApp. Gebruikersnamen zijn bijvoorbeeld een functie waarop verschillende mensen wachten. Je hoeft dan alleen maar je gebruikersnaam met iemand te delen. Nu moet de ander in het bezit zijn van je telefoonnummer om met je te chatten. De functie is onderweg, maar wanneer deze wordt uitgerold is nog niet duidelijk. Onlangs werd wel de Favorieten-functie al toegevoegd aan WhatsApp. Die kan iedereen nu gebruiken.