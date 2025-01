WhatsApp komt met nieuwe icoontjes voor het bijlagen-venster

We kunnen een verandering verwachten bij WhatsApp. Het scherm voor de bijlagen wordt in een nieuw jasje gestoken. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe icoontjes.

WhatsApp met nieuwe icoontjes

WhatsApp heeft een nieuwe update uitgebracht die een subtiele maar belangrijke verandering doorvoert in het ontwerp van de bijlagepictogrammen. Het bijlageblad, dat toegankelijk is via het paperclip-icoon in de berichtenbalk, bevat nu iconen met een modernere vormgeving. De ronde pictogrammen zijn vervangen door vierkante varianten met afgeronde hoeken, ook wel “squircles” genoemd. Dit ontwerp voegt een kleurrijke kunststijl toe, waarbij effen kleuren en witte lijntekeningen plaats hebben gemaakt voor meer gedetailleerde en levendige iconografie.

De update brengt ook enkele vernieuwde ontwerpen voor specifieke opties, zoals Document en Galerij, die nu visueel meer in lijn liggen met andere apps van Meta, zoals Instagram en Messenger. Deze verandering benadrukt Meta’s bredere doel om een consistent gebruikerservaring over besturingssystemen heen te bieden, met name tussen Android en iOS. Het vernieuwde ontwerp werd al eerder gespot op iOS en rolt nu wereldwijd uit naar Android-gebruikers.

WhatsApp begon begin 2023 met het testen van deze iconen, en de nieuwe stijl werd later waargenomen in versies zoals 2.24.21.29. Nu is deze update beschikbaar voor gebruikers van de stabiele versie in de Play Store.