WhatsApp kampt met storing: berichten sturen onmogelijk; ook Instagram en Facebook problemen

Een groot deel van de gebruikers van WhatsApp ervaart problemen met het gebruik van de berichtendienst. Gebruikers melden problemen met het verzenden en ontvangen van berichten en bestanden. De storing begon woensdagavond.

WhatsApp lijkt woensdagavond 11 december last te hebben van een wereldwijde storing. Gebruikers uit binnen- en buitenland zien bij het versturen van een bericht het klokje, en dus niet de vinkjes dat een bericht afgeleverd wordt bij de ontvanger. WhatsApp heeft zelf nog niet op de berichten gereageerd. Het is ook onbekend wanneer de storing verholpen is.

Zodra er vorderingen zijn rondom de storing, zullen we dit bericht hieronder bijwerken.

Update 19:19: Het lijkt erop dat bij WhatsApp-moederbedrijf Meta meer aan de hand is. Gebruikers ondervinden ook problemen met Facebook. Bij het laden van pagina’s valt op dat deze niet geladen kunnen worden.

Update 19:41: Een groep gebruikers meldt ook problemen met Instagram. Dit lijkt echter niet bij iedereen te spelen. Instagram behoort tot hetzelfde moederbedrijf als Facebook en WhatsApp.

Update 19:48: Bij steeds meer gebruikers zorgt Instagram voor problemen. De feed kan niet geladen worden en ook worden nieuwe verhalen niet bijgewerkt.

Update 20:02: Instagram laat in een reactie het volgende weten;

Hi, we know there’s a technical issue impacting some people’s ability to access Instagram.

We’re working to get things back to normal as quickly as possible and are sorry for any inconvenience.