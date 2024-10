WhatsApp tip: zo kun je de fotokwaliteit aanpassen

Standaard worden in WhatsApp foto’s en dergelijke gecomprimeerd. Dit betekent dat de kwaliteit achteruit gaat. Maar gelukkig heeft WhatsApp daar iets op bedacht: je kunt de fotokwaliteit gemakkelijk aanpassen.

Fotokwaliteit aanpassen in WhatsApp

Je kunt sinds enige tijd de fotokwaliteit van je foto’s in WhatsApp aanpassen. Dat is goed nieuws voor degenen die foto’s in hoge kwaliteit willen sturen. Maar hoe werkt dit precies? Want je kunt dit met één druk op de knop veranderen, maar zelfs dan heb je niet de allerhoogste resolutie. DroidApp helpt je stap voor stap met het versturen van je WhatsApp foto’s in hoge resolutie.

Foto in hogere resolutie versturen

Dankzij verschillende verbeteringen biedt WhatsApp je de mogelijkheid om met een druk op de knop een foto niet in de standaard, maar in de hoge resolutie te versturen. Hoe doe je dat?

Ga naar een chat in WhatsApp.

Tik op het camera-icoontje en kies een foto die je wilt versturen.

Bovenin beeld vind je een icoontje met de tekst ‘HD’ erin. Tik deze aan.

Je krijgt vervolgens de vraag of je de foto in standaardkwaliteit of HD-kwaliteit wilt versturen. Selecteer hier HD-kwaliteit en verstuur de foto.

Zowel jijzelf als de ontvanger zien met een icoontje dat de foto in HD is verstuurd.

Foto in allerhoogste, originele resolutie versturen

Hoewel de fotokwaliteit zeker wordt verbeterd, wanneer je deze in HD-kwaliteit verstuurt, is dit nog altijd niet de hoogste, originele kwaliteit. Gelukkig kun je met een hele kleine omweg de ander ook de originele foto sturen. Hoe je dit doet, leggen we uit via de onderstaande stappen.

Open een chat in WhatsApp.

Tik op de paperclip in de tekstbalk.

Kies hier voor de optie ‘document’ een selecteer de optie ‘Kiezen uit galerij’.

De galerij opent, en je kunt hier de foto kiezen die je wilt versturen. Deze wordt vervolgens als bestand gestuurd, in dus de originele resolutie.

Wil je alles uit WhatsApp halen? DroidApp heeft nog verschillende andere handige WhatsApp tips gedeeld.