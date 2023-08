WhatsApp laat je vanaf nu foto’s in hoge resolutie versturen

Eindelijk is het zover, je kunt in WhatsApp nu aangeven dat je een foto in hoge resolutie wilt versturen. Eerder werd de nieuwe functie al getest. Dit moet je weten over het versturen van hoge resolutie foto’s in WhatsApp.

HD-kwaliteit in WhatsApp

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de app. Zowel in Android als op iOS kun je vanaf nu aangeven dat je een beeld in hoge resolutie wilt versturen. Doorgaans gaat het hierbij om de originele resolutie, hoewel het wel kan zijn dat er alsnog (lichte) compressie wordt toegepast. Tot nu toe werden foto’s verstuurd met aardig wat compressie. Hierdoor neemt het minder opslagruimte in, maar hierdoor gaat ook de kwaliteit een stuk naar beneden.

Verschillende andere berichtendiensten hebben al een functie aan boord om foto’s in originele, of in ieder geval hoge resolutie te versturen. Zo biedt onder andere Telegram de mogelijkheid om het originele bestand te versturen. Wel zo handig als je bijvoorbeeld een foto wilt (laten) afdrukken, omdat je dan de hoogste kwaliteit wilt. In WhatsApp kun je foto’s (en documenten) tot 2GB ook als document verzenden, waardoor je deze in originele resolutie kunt versturen. Eerder werd de HD-functie al getest door de berichtendienst.

Wanneer je een foto verstuurt naar iemand, zie je bij het overzichtsvenster bovenin beeld een knop ‘HD’ staan. Hiermee kun je de beeldkwaliteit aanpassen. Dit moet je voor iedere foto afzonderlijk doen. Standaard worden de beelden gecomprimeerd, en dus met kwaliteitsverlies, gedeeld met de ander.

De functie om foto’s in hoge kwaliteit te versturen, lijkt aanwezig bij foto’s die met het apparaat zelf zijn gemaakt. Dus niet bij foto’s die gedownload of met een ander apparaat zijn gemaakt, zo blijkt uit testen van DroidApp. De HD-functie zou in de toekomst ook beschikbaar moeten komen voor video’s. De uitrol van het in hoge kwaliteit sturen van foto’s wordt vanaf nu uitgerold naar alle gebruikers.