WhatsApp Web krijgt schermvergrendeling met wachtwoord

Een handige nieuwe functie is onderweg naar WhatsApp Web. De berichtendienst gaat een functie uitrollen waarmee de web-app vergrendeld kan worden met een wachtwoord.

Wachtwoord nodig voor WhatsApp Web

Je kunt al sinds langere tijd de WhatsApp App beveiligen met een wachtwoord. Op die manier kun je voorkomen dat anderen je berichten kunnen lezen als je even niet oplet. Een vergelijkbare functie zit er ook aan te komen voor WhatsApp Web. Tot nu toe kan in principe iedereen op een computer WhatsApp Web van jou gebruiken, als je de computer deelt en je automatisch inlogt.

Met de schermvergrendeling in WhatsApp, kun je zoals de naam al doet vermoeden je WhatsApp Web account afgrendelen. Handig als je of je computer uitleent, of je je computer deelt met anderen in bijvoorbeeld je huishouden. Pas wanneer je een wachtwoord hebt ingesteld, krijg je toegang tot je berichten.

Nu zouden verschillende bètagebruikers de toegang hebben verkregen tot de nieuwe optie om schermvergrendeling te gebruiken. In de komende tijd moet op grotere schaal getest gaan worden, waarna op een nog onbekend moment iedereen de beveiligingsoptie in WhatsApp Web kan gebruiken.

Indien je de functie kunt gebruiken, vind je deze op de volgende manier;