WhatsApp laat je makkelijker met niet opgeslagen nummers appen

Een fijne verbetering wordt beschikbaar gesteld voor WhatsApp. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om sneller een appje te sturen naar iemand die niet als contact is opgeslagen. Nu moet je nog jezelf in bochten wringen om dit te doen.

WhatsApp: niet opgeslagen contacten appen

WhatsApp heeft een fijne toevoeging gedaan aan de applicatie. Het wordt namelijk mogelijk om sneller en makkelijker een appje te sturen aan iemand die niet in je contactenlijst is opgeslagen. Nu is dat ook al mogelijk, maar wanneer je dit wilt doen, gaat dit via een flinke omweg. Lees bijvoorbeeld dit artikel over het appen van mensen die niet in je contactenlijst staan. Wil je iemand appen, dan moet diegene namelijk in je contactenlijst staan, of dus met een omweg benaderd worden. Dit gaat veranderen, zo wordt duidelijk.

Met de nieuwe functie kun je een chat met een onbekend nummer beginnen zonder het nummer in je telefoonboek op te slaan. Om dit te gebruiken, biedt de nieuwste versie deze optie aan. Hiervoor open je WhatsApp en ga je naar het tabblad Chats. Tik vervolgens op het vergrootglas in de rechterbovenhoek van het scherm. Je wordt nu gevraagd om een telefoonnummer in te voeren (of een naam). Typ het nummer van de persoon die je wilt bereiken en tik vervolgens op Chat. WhatsApp zal nu een chat met diegene openen. Je kunt nu een bericht sturen naar de persoon zonder zijn of haar nummer in je telefoonboek op te slaan.

De nieuwe functie van WhatsApp wordt vanaf nu uitgerold naar iedereen.