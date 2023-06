WhatsApp komt met nieuwe privacycontrole en blokkeer onbekenden

WhatsApp heeft nieuwe verbeteringen aangekondigd voor de berichtendienst. Vanaf nu kun je aan de slag met de privacycheck, waarmee je verschillende instellingen rondom je privacy kunt beheren.

WhatsApp met privacycontrole

Met nieuwe instellingen gaat WhatsApp gebruikers meer controle geven over de privacy en beveiliging van de applicatie en je account. De nieuwe privacycheck, ofwel de privacy checkup van WhatsApp, laat je verschillende instellingen nalopen, waarmee je bepaalde opties aan kunt passen naar eigen wens. Je wordt door een proces geleid waardoor je direct kunt zien hoe de instellingen ervoor staan. Onlangs werd WhatsApp al uitgebreid met chatvergrendeling.

Een belangrijke toevoeging is dat gebruikers in kunnen stellen dat onbekende bellers, standaard geblokkeerd moeten worden. Deze optie was er al voor chats, maar nu dus ook voor bellers. Je ziet verder opties waarmee je meer controle krijgt over andere soort instellingen. Denk aan de vingerafdrukvergrendeling, maar ook het automatisch verwijderen van berichten en je persoonsgegevens, zoals met laatst online en de beruchte vinkjes.

De privacycontrole is vanaf nu terug te vinden in de app van WhatsApp. Je kunt deze starten door WhatsApp te openen, te gaan naar de drie puntjes en te kiezen voor instellingen. Daar selecteer je privacy, waarna je bovenin beeld een groene balk te zien krijgt, waarna je aan de slag kunt met de check.