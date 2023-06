WhatsApp laat je binnenkort meer accounts gebruiken op hetzelfde toestel

WhatsApp rolt nieuwe functies in stroomversnelling uit. We krijgen nu zicht op een andere nieuwe functie. Gebruikers kunnen op termijn meerdere WhatsApp-accounts op één toestel gebruiken. We kennen deze functie ook al van bijvoorbeeld Telegram.

Meer WhatsApp-accounts op één toestel

De laatste tijd hebben we al de nodige nieuwe functies voorbij zien komen voor WhatsApp. De groengekleurde berichtendienst werd deze week uitgebreid met Chatvergrendeling en ook kun je sinds kort berichten bewerken. Verder wordt er door het bedrijf gewerkt aan kanalen. Je kunt nu wel eenzelfde WhatsApp-account gebruiken op meerdere apparaten.

Het wordt in de toekomst mogelijk om verschillende WhatsApp-accounts te gebruiken op één en hetzelfde toestel. De informatie hierover is afkomstig van Wabetainfo, die de aanwijzing terug heeft gevonden in de nieuwste bètaversie van WhatsApp Business. De kans dat de functie ook in ‘de normale versie’ van WhatsApp komt, zou groot zijn. Via een menu kun je snel schakelen tussen accounts; dit venster doet een beetje denken aan dat van Instagram, waarbij je ook direct ziet met welke accounts je bent ingelogd.

Het voordeel van meerdere accounts is dat je bijvoorbeeld nog beter werk en privé gescheiden kunt houden in WhatsApp. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor de gebruikers. Evenmin is bekend wat het maximaal aantal accounts is dat toegevoegd kan worden. De multi-account functie is nu dus in ontwikkeling. Telegram biedt al langere tijd de mogelijkheid om meerdere accounts in dezelfde app te beheren.