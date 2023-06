WhatsApp: berichten bewerken vanaf nu mogelijk – zo werkt het

Vanaf deze avond is het in WhatsApp mogelijk om een bericht te bewerken nadat je het hebt verzonden. De functie werd eerder al aangekondigd, maar was toen nog niet beschikbaar. Hoe je je WhatsApp bericht bewerkt, leggen we uit in dit artikel.

WhatsApp bericht bewerken: zo werkt het

Eindelijk is het zover, je kunt vanaf nu je berichten in WhatsApp bewerken. De functie werd eerder al aangekondigd, maar de functie was nog niet breed beschikbaar. Dat is nu wel het geval, waardoor je een typfout of een heel bericht snel kunt veranderen. Je hebt hiervoor beperkt de tijd, dus de tijd om een bericht is niet oneindig.

Goed om te weten is dat je ook niet op je smartphone een bericht kunt bewerken, die je via een ander apparaat hebt gestuurd. Zo kunnen we bevestigen dat een bericht dat je hebt verzonden via WhatsApp Web, niet in de Android-app bewerkt kan worden. Je hebt 15 minuten de tijd om een verstuurd bericht te bewerken. Daarna is het niet mogelijk.

Zo bewerk je je bericht

Het is in WhatsApp al wel langer mogelijk om een bericht te verwijderen. Nu kun je ook aan de slag met het bewerken, en dat doe je op de volgende manier;

Houd het bericht dat je wilt bewerken ingedrukt, waarna het bericht blauw gemarkeerd wordt

Vervolgens tik je bovenin op de drie puntjes

Kies hier voor de optie ‘bewerken’

Vervolgens opent het bericht met het toetsenbord, waarbij je direct de aanpassing door kunt voeren

Als je klaar bent met het typen, tik je op het groene vinkje waarna het bewerkte bericht doorgevoerd wordt.

WhatsApp laat bij een bewerkt bericht zien, dat het desbetreffende bericht bewerkt is. Verder benadrukt dat toestellen met een oude versie, mogelijk niet het bewerkte bericht zien. De tekstbewerking-functie is live voor iedereen en hiervoor hoef je geen update te downloaden.

