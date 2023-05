WhatsApp rolt mei-update uit: delen van bijschriften en verbeteringen peilingen

We kunnen een nieuwe update downloaden voor WhatsApp. De Android- (en iOS-) app van de berichtendienst wordt uitgebreid met een aantal verbeteringen. Deze hebben betrekkingen op bijschriften en op peilingen. Wat is er nieuw met deze update?

WhatsApp met verbeteringen

In de laatste weken brengt WhatsApp in vrij hoog tempo nieuwe functies naar de berichtendienst. Zo kun je vanaf nu meerdere telefoons aan één account koppelen. Nu kunnen we het nieuws met je delen, dat dat ook vandaag het geval is. De ontwikkelaar brengt verbeteringen naar WhatsApp met betrekking tot peilingen en bijschriften. Wat kun je na de update terugvinden aan verbeteringen in de app?

Eén van de belangrijkste updates is de mogelijkheid om peilingen met één stem te maken. Peilingmakers kunnen nu instellen dat mensen slechts één keer kunnen stemmen. Dit is handig als er een definitief antwoord nodig is. Om deze functie te gebruiken, hoeft de peilingmaker alleen maar ‘Meerdere antwoorden toestaan’ uit te schakelen bij het maken van de peiling.

Een andere handige update is de mogelijkheid om te zoeken naar peilingen in chats. Soms is het moeilijk om een peiling later terug te vinden in de chat, vooral als je niet meteen antwoord kunt geven. Nu kun je chatberichten filteren op peilingen, net zoals je dat doet voor foto’s, video’s en links. Door op Zoeken te drukken en vervolgens Peilingen te kiezen, krijg je een lijst met alle resultaten te zien.

Daarnaast is er ook een update die gebruikers op de hoogte houdt van peilingresultaten. Gebruikers ontvangen nu meldingen wanneer mensen op hun peilingen stemmen. Ze kunnen ook zien hoeveel mensen in totaal hebben gestemd, zodat alle reacties gemakkelijk bij te houden zijn.

Doorsturen

Naast deze updates voor peilingen heeft WhatsApp ook enkele verbeteringen aangebracht in het doorsturen van media. Gebruikers kunnen nu media doorsturen met bijschriften, waarbij ze de optie hebben om het bijschrift te behouden, te verwijderen of volledig te herschrijven. Dit is handig als extra informatie nodig is voordat een afbeelding of video wordt doorgestuurd. Want hoe vaak gebeurt het wel niet als je nog een verhaal typt, nadat je de foto al wel had doorgestuurd uit een andere chat?

Tot slot is er ook een update waarmee gebruikers documenten kunnen delen met bijschriften. Of het nu gaat om een krantenartikel of een document, gebruikers kunnen nu een bijschrift toevoegen voordat ze de inhoud delen. Al deze updates worden geleidelijk wereldwijd uitgerold en zullen in de komende weken beschikbaar zijn voor alle gebruikers.