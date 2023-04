WhatsApp laat je verdwijnende berichten opslaan; dit moet je weten

WhatsApp heeft een feature aangekondigd waarbij gebruikers verdwijnende berichten kunnen opslaan voor later. Wat moet je erover weten?

WhatsApp berichten toch bewaren

Je kunt berichten in WhatsApp standaard bewaren voor later, door deze te markeren met een ster. Echter is dit niet mogelijk bij berichten die met een vervaldatum verstuurd worden, waarbij deze automatisch verwijderd worden.

Sinds eind 2020 kun je berichten via WhatsApp versturen, welke na een bepaalde tijd verwijderd worden. Nu wordt het mogelijk gemaakt om berichten, die normaal automatisch verwijderd worden, toch te bewaren voor op een later moment.

Uiteraard is er wel een aandachtspunt hiervoor. Wanneer je een bericht namelijk wilt opslaan, krijgt de verzender van het bericht de vraag of je akkoord gaat met het feit dat het bericht door de ontvanger opgeslagen wordt. Je moet dus de verzender om goedkeuring vragen. De verzender kan dit weigeren, waarna het chatbericht alsnog verwijderd wordt na een bepaalde tijd.