WhatsApp gaat beginnen met tonen advertenties: hier ga je ze zien

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat het gaat beginnen met het vertonen van advertenties. Op verschillende plekken in de berichten-app ga je ze terugzien. Al lange tijd gaan er geruchten over dat WhatsApp reclame gaat tonen. Nu is het dus zover.

WhatsApp krijgt reclame

Meta, het bedrijf achter apps als Facebook, Instagram en ook WhatsApp, heeft bekend gemaakt dat het reclame gaat toevoegen aan de app. Niet overal zal er reclame te zien zijn, maar wel op verschillende plekken wordt het toegevoegd. In je chats en berichtenoverzicht zullen geen advertenties te zien zijn, zo belooft Meta. Maar waar gaat Meta wel de reclame toevoegen aan de applicatie?

De advertenties in WhatsApp ga je terugzien in het Updates-tabblad. Hier vind je updates van kanalen, zoals het DroidApp-kanaal, maar ook verhalen van je vrienden. Dit zijn de zogenaamde Status-updates. Niet alleen zie je hier voortaan de verhalen van vrienden, welke 24 uur online staan, ook gesponsorde Status-updates worden hier getoond. We verwachten dat dit te vergelijken is met de reclame in Instagram Stories. Meta benadrukt dat gebruikers direct via een advertentie in contact kunnen komen met de adverteerder, middels een chatbericht via WhatsApp.

WhatsApp zal ook gesponsorde kanalen tonen. Dit zijn kanalen die betalen om aangeraden te worden bij gebruikers. Een andere aankondiging die Meta heeft gedaan, is dat kanalen abonnementen kunnen aanbieden. Gebruikers betalen dan, waarmee ze toegang krijgen tot exclusieve content. De functionaliteiten en reclame moeten in de komende tijd uitgerold worden. Wat al wel uitgerold wordt, is de grote juni-update van WhatsApp.