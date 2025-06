WhatsApp kondigt enorme juni-update aan: dit is er nieuw

WhatsApp is de meest gebruikte chat-app in Nederland. De ontwikkelaars hebben een grote update aangekondigd, waarbij een hoop nieuwe functies worden toegevoegd. Wat is er nieuw met de juni-update van WhatsApp?

WhatsApp met grote juni-update

Een grote update is aangekondigd voor berichtendienst WhatsApp. In het ontwerp, maar ook in functionaliteit zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd door de dienst. Onder andere kun je aan de slag met geanimeerde emoji’s, zijn er verbeteringen voor groepsgesprekken en ook op andere gebieden zijn er verbeteringen. We zetten de nieuwe functies op een rijtje.

Emoji

In chats kun je voortaan geanimeerde emoji’s versturen. Het gaat om de emoticons die we hieronder hebben neergezet. Deze bewegen zodra je ze deelt in een gesprek. Daarnaast kun je nu ook bewegende stickers maken van je eigen video’s. Gebruik je een avatar, dan kun je in één-op-één-chats sociale avatarstickers uitwisselen met anderen die ook een avatar hebben ingesteld en in je contacten staan.

Groepen

Groepen aanmaken is bovendien eenvoudiger geworden. Je hoeft bij het starten van een groep niet meteen deelnemers toe te voegen. Je begint met een groepsnaam en kunt later mensen uitnodigen via een link of rechtstreeks toevoegen. Als je meerdere foto’s of video’s tegelijk verzendt, kun je daar nu één gezamenlijk bijschrift aan toevoegen. Ontvangers kunnen bovendien apart reageren op elk item of op de hele serie.

In het tabblad Oproepen is het eenvoudiger om overzicht te houden. Hier beheer je je oproepgeschiedenis, start je nieuwe gesprekken en deel je oproeplinks. Tijdens videogesprekken of het maken van foto’s kun je zes nieuwe filters en zes effecten gebruiken om je beeld aan te passen of op te fleuren.

Ook het Updates-tabblad, waar je Status en Kanalen vindt, is vernieuwd. In dit tabblad vind je vanaf nu ook het DroidApp kanaal! Kanaalbeheerders kunnen nu fotopolls aanmaken waarbij elke antwoordoptie voorzien kan worden van een afbeelding. Dit maakt polls visueel aantrekkelijker en duidelijker.

Wil je een update niet kwijt? Dan kun je die nu met een ster markeren, zodat je hem later eenvoudig terugvindt. Verder is het vanaf nu mogelijk om groepen te vermelden in je status. Alle groepsleden ontvangen een melding in de groepschat, en zij kunnen de status ook weer delen via hun eigen profiel.

De update voor WhatsApp wordt in de komende weken uitgerold naar alle gebruikers. De nieuwe functies werken op Android, iOS en op de desktop.