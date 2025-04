WhatsApp komt met april-update: nieuwe functies voor groepschats

Een reeks nieuwe functies en mogelijkheden vinden hun weg naar WhatsApp. De berichtendienst kondigt verschillende nieuwe opties aan voor groepschats, maar ook voor kanalen, evenementen, oproepen en meer.

Nieuwe functies voor WhatsApp

WhatsApp introduceert een reeks nieuwe functies voor gebruikers van de beroemde berichten-app. Dit blijkt uit een aankondigingsbericht dat door WhatsApp zelf online is gezet. Hierin worden de nieuwe functies uitgelicht. Onder andere is het nieuw dat er een ‘Online’-indicator is toegevoegd voor groepsgesprekken, zodat je direct ziet hoeveel mensen er online zijn, en of iemand aanwezig is om te chatten. Deze indicator wordt getoond onder de groepsnaam.

Een andere nieuwe functie is dat je meer meldingsinstellingen aan kunt passen voor groepen. Zo is het nu mogelijk om meldingen in groepsgesprekken te prioriteren. Met de instelling ‘Melding ontvangen over’ kun je kiezen om alleen meldingen te ontvangen voor hoogtepunten zoals @vermeldingen, antwoorden of berichten van opgeslagen contacten. Wil je niets missen, dan kan je ook aangeven dat je alle meldingen wil blijven ontvangen.

Op het gebied van evenementen zijn er meerdere verbeteringen. Gebruikers kunnen nu ook in 1-op-1-gesprekken een evenement aanmaken. Daarnaast zijn er opties toegevoegd om te reageren met ‘Misschien’, een introducé uit te nodigen, een einddatum en -tijd te kiezen en het evenement bovenaan in de chat vast te zetten.

Nog meer nieuwe functies

iPhone-gebruikers profiteren van een aantal extra functies. Zo kun je documenten direct scannen en verzenden via het bijlagevak. Ook is het nu mogelijk om WhatsApp in te stellen als standaardapp voor chats en oproepen. Tijdens videogesprekken kun je inzoomen door samen te knijpen op het scherm, en de gesprekken zelf zijn dankzij technische verbeteringen vloeiender en betrouwbaarder geworden. Verder is er een tabblad toegevoegd voor oproepen, waarmee je eenvoudig nieuwe gesprekken start, oproeplinks deelt en je belgeschiedenis bekijkt. Je kunt nu ook iemand toevoegen aan een actief 1-op-1-gesprek rechtstreeks vanuit de chat.

Tot slot zijn er updates voor het tabblad met Status en Kanalen. Kanaalbeheerders kunnen nu videonotities tot 60 seconden delen en spraakberichten automatisch laten omzetten naar tekst. Om kanalen makkelijker te delen, is er ook een QR-codefunctie toegevoegd waarmee je snel nieuwe volgers kunt aantrekken.

De update wordt gefaseerd uitgerold, het kan dus even duren totdat iedere WhatsApp-gebruiker de nieuwe functionaliteit terugziet.