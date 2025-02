WhatsApp voegt handige verbetering toe bij verzenden van video

Wanneer je een video wilt versturen via WhatsApp, dan kan het even duren voordat deze bij de ontvanger aankomt. Gelukkig is er nu een fijne verbetering in stilte doorgevoerd.

Video verbetering in WhatsApp

Berichtendienst WhatsApp voegt stilletjes een verbetering door in de Android-app. De verbetering is zichtbaar bij het versturen van een video. Afhankelijk van de grootte van de video kan dit even duren. Tot op heden zag je een kruis met daaromheen een cirkel die volliep. Met het kruisje kon je het verzenden van de video ongedaan maken.

Met de wijziging die we nu zijn tegengekomen, zien we de voortgang terug bij het verzenden van de video. Je ziet allereerst een afspeelknop, zodat je de eigen gemaakte video direct kunt bekijken. Voortaan zie je onder in beeld het kruisje om het verzenden ongedaan te maken. Daarnaast staat de tijd met hoe lang het nog duurt totdat de video verzonden is.

De wijziging wordt aan de kant van de server automatisch geactiveerd. Je hoeft dus geen update te downloaden uit de Google Play Store of dergelijke. Van de week werd ook een andere grote update verspreid. Je kunt nu kiezen voor een thema in WhatsApp.