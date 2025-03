WhatsApp begint met eigen chat in je berichtenbox: zo verwijder je deze

Kijk je in je WhatsApp-berichten, dan kan het vanaf nu opvallen dat er een extra chat van WhatsApp tussenstaat. WhatsApp is begonnen met het toevoegen van een ‘eigen chat’. De chat moet bedoeld zijn om tips te krijgen over het gebruik van de berichtendienst.

WhatsApp met eigen chat

In je lijst met berichten kan je ineens stuiten op een bericht van WhatsApp zelf. We hebben op de redactie de nodige vragen hierover gekregen. Wat is er aan de hand? WhatsApp is deze week begonnen met het verspreiden van een eigen bericht in je berichtenbox. Vooral vandaag lijken de nodige gebruikers van WhatsApp dit bericht te krijgen. Het blauwe vinkje achter de naam geeft aan dat het hier gaat om het officiële account van WhatsApp, maar wat doet het?

In een pop-up venster wordt duidelijk dat WhatsApp een officiële chat toevoegt, maar dat je hier niet zelf berichten kan versturen. De chat is in het leven geroepen om je te voorzien van nieuws rondom WhatsApp en ook tips te geven. Het eerste bericht gaat over de end-to-end encryptie van de chat-app. Vervolgens kun je doorklikken naar de website voor meer informatie. Eronder vind je ook een knop om de berichten van WhatsApp te blokkeren of om door te gaan. Wanneer je kiest voor blokkeren, krijg je nieuwe berichten van WhatsApp niet meer.

Afmelden en verwijderen

Wil je niet langer meer de tips en wil je het gesprek van WhatsApp verwijderen uit je berichtenlijst? Dan kun je deze gelukkig ook gemakkelijk zelf verwijderen. Dit kun je doen via onderstaande stappen;

Open WhatsApp; Zoek naar de chat van het officiële account en houd deze ingedrukt; Vervolgens kies je bovenin beeld voor het icoon van de prullenbak; Je verwijdert vervolgens de chat, blokkeer eerst WhatsApp als je in het vervolg geen nieuwe berichten van hen wilt ontvangen.

Andere WhatsApp tips

Je hoeft echter niet altijd het WhatsApp-account zelf te volgen. Op DroidApp houden we je ook uitgebreid op de hoogte van nieuwe functies en tips in WhatsApp. Zo werden onlangs de chatthema’s uitgerold die je nu kunt gebruiken. Lees ook onderstaande tips door!

