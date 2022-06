WhatsApp tip: zo houd je WhatsApp-foto’s uit je galerij

WhatsApp is een handige app, maar hoe vervelend is het als de galerij van je smartphone zich vult met foto’s van anderen, die via WhatsApp gestuurd worden? Daar kun je wat aan doen!

WhatsApp foto’s uit galerij

De galerij van je smartphone is misschien wel één grote verzameling aan beelden. Van vakanties, huis-tuin- en keukenfoto’s, en natuurlijk volop plaatjes van je hond of kat. Maar misschien bestaat deze ook wel voor een groot deel uit WhatsApp-foto’s.

Foto’s van iemand zijn of haar glas bier op het terras, een random foto van wat iemand meemaakt, of totaal iets anders. Misschien wil je deze wel helemaal niet in je galerij er tussen hebben staan. Je zit daar misschien wel helemaal niet op te wachten. Gelukkig kun je voorkomen dat foto’s, video’s en andere mediabestanden uit WhatsApp, in je galerij terecht komen. DroidApp legt je uit hoe.

Voor alle gesprekken in 1 keer aanpassen

Wil je dat geen enkel WhatsApp-bestand in je galerij getoond wordt, dan kun je dit eenvoudig instellen.

Open WhatsApp op je smartphone

Tik op de drie puntjes bovenin beeld

Selecteer ‘Instellingen’

Ga naar ‘Chats’

Ga naar ‘Mediazichtbaarheid’ en zet de schakelaar naar links (grijs) als je niet wilt dat mediabestanden in de galerij-app getoond worden. Hij kleurt standaard groen. Als hij groen is, worden de bestanden wel in de galerij getoond.

Voor één gesprek aanpassen

Het is ook mogelijk om per gesprek aan te geven, of mediabestanden wel of niet in de galerij getoond moeten worden. Zo hoef je niets van belangrijke gesprekken te missen in je galerij. Het instellen gaat als volgt;

Open WhatsApp en selecteer een gesprek waarvan je niet wilt, dat bestanden in de galerij getoond worden.

Tik op de naam van het contact of de groep, bovenin beeld.

Onderaan in beeld vind je de optie ‘Mediazichtbaarheid’.

Deze kun je op ‘Nee’ zetten, waarna de beelden uit de groep niet in de galerij tevoorschijn komen.

Wanneer je ervoor hebt gekozen om beelden niet in je galerij te tonen, kun je deze nog wel altijd bekijken in WhatsApp zelf.