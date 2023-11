Reclame in WhatsApp stap dichterbij: dit zijn de plannen

WhatsApp heeft nieuwe informatie gedeeld over de aanwezigheid van reclame in WhatsApp. Dit zit er definitief aan te komen, maar volgens de berichtendienst gaan we dit niet terugzien in de chatgesprekken.

Reclame in WhatsApp

Al lange tijd gaan er berichten rond over de komst van reclame in WhatsApp. De precieze invulling hiervan wordt nog niet helemaal duidelijk. Zo is onduidelijk wat nu precies de plannen zijn hierin van Meta, het moederbedrijf van Facebook, dat tevens eigenaar is van de apps WhatsApp en Instagram.

De plannen

In een interview met een Braziliaanse bron laat Will Cathcart van WhatsApp weten dat er mogelijk reclame wordt toegevoegd aan de applicatie. Op de vraag of WhatsApp gratis blijft en zonder advertenties, antwoordt Cathcart het volgende;

“Ja, in uw inbox en in uw berichtenervaring. De reden dat ik het antwoord heb gekwalificeerd, is dat er op andere plaatsen advertenties kunnen worden weergegeven: kanalen of statussen. Kanalen kunnen bijvoorbeeld kosten in rekening brengen voor abonnees, ze kunnen exclusief zijn voor betalende leden, of de eigenaren willen het kanaal misschien promoten. Maar nee, we plaatsen geen advertenties in uw inbox.”

Onder andere in WhatsApp Kanalen kan het dus zomaar zijn dat we hier binnenkort reclame te zien krijgen. Hoe dat eruit komt te zien, is onbekend. Ook is onduidelijk wanneer dit dan eventueel toegevoegd wordt. WhatsApp is tot dusver altijd gratis, al betalen grote bedrijven wel voor het gebruik van de berichtendienst. Vroeger diende je nog apart te betalen, al werd dit bij velen meestal kosteloos verlengd.