WhatsApp laat je binnenkort andere profielfoto instellen voor vreemden

Er wordt door het team van ontwikkelaars van WhatsApp gewerkt aan een optie, waarmee je meer opties krijgt voor de profielfoto. Je kunt in de toekomst er apart een instellen voor vreemden.

Andere profielfoto voor vreemden

Gebruikers van WhatsApp krijgen binnenkort een nieuwe functie aangeboden. Achter de schermen wordt door de berichtendienst gewerkt aan een optie om meerdere profielfoto’s in te stellen. Dit betekent dat je voor je vrienden een andere foto kunt kiezen, dan voor vreemden.

Volgens WhatsApp is de functie vooral handig wanneer gebruikersnamen aangeboden gaan worden. Dit is een functie die nog altijd in ontwikkeling is door WhatsApp. Op dit moment is het mogelijk om je profielfoto alleen aan contacten te zien. Vreemden zien dan een standaard placeholder. Wanneer de functionaliteit beschikbaar moet komen, is niet bekend.