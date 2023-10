WhatsApp introduceert multi-account ondersteuning officieel

WhatsApp heeft na een lange periode van testen de ondersteuning voor meerdere accounts in één app officieel gelanceerd. Daarmee komt er een einde aan het gebruiken van allerlei trucjes om twee WhatsApp accounts op één telefoon te gebruiken.

Werk en privé scheiden

Meta CEO Mark Zuckerberg liet via Facebook weten dat je vanaf nu meerdere accounts kunt koppelen aan je WhatsApp. Daarmee kan je makkelijk zakelijk en privé scheiden in WhatsApp zonder dat je daarvoor moeilijke stappen hoeft uit te voeren. Bovendien is het zo dat je per account aparte privacy en notificatie instellingen kunt hanteren. De functie dook al op in juni dit jaar en is al langer mogelijk bij tal van andere chat-apps.

Wil je een tweede account in stellen dan ga je naar je WhatsApp instellingen en druk je op het pijltje naar beneden bij je naam. Vervolgens tik je op “Account toevoegen”. Hoewel beide WhatsApp accounts toegang hebben tot al je bestanden en contacten worden deze verder niet intern uitgewisseld. Ook de end-to-end encryptie die WhatsApp biedt is compleet gescheiden per account.

Eerder deze week introduceerde WhatsApp ook al ondersteuning voor Google Passkeys waarmee je nog veiliger kunt inloggen bij diensten zonder dat je daarvoor gebruik hoeft te maken van SMS verificatie.