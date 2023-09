Voor deze toestellen stopt WhatsApp met werken vanaf 24 oktober

WhatsApp heeft gemeld dat het de ondersteuning stopt op tenminste 15 toestellen. Daar zitten een hoop populaire toestellen bij die in het verleden zijn uitgebracht.

WhatsApp stopt ondersteuning oudere toestellen

Met regelmaat herziet WhatsApp de ondersteuning voor verschillende apparaten. Dat is nu ook het geval. WhatsApp laat weten dat voortaan Android 5.0 Lollipop of hoger vereist is om WhatsApp te laten werken. De berichtendienst stopte per 1 januari al met de ondersteuning voor een rits toestellen, daar komen nu nog een reeks toestellen bij.

Een nieuwer toestel is nodig voor WhatsApp, want alleen dan krijg je toegang tot nieuwe functies, zoals het sturen van hoge kwaliteit foto’s in WhatsApp.

Vanaf 24 oktober heb je zoals gezegd een toestel nodig dat draait op Android 5.0 Lollipop, Apple iOS 12 of KaiOS 2.5.0 of hoger. Daarbij worden in ieder geval de volgende 16 modellen niet meer ondersteund vanaf die datum.

Mocht je een toestel met een oudere versie van Android gebruiken, dan is het sowieso raadzaam te kijken naar een nieuwe smartphone. Op het gebied van beveiliging, privacy en ondersteuning lopen deze toestellen ontzettend lang achter, waardoor het gevaarlijk kan zijn deze toestellen nog als hoofdtoestel te gebruiken. Een nieuwe smartphone hoeft daarbij niet perse duizend euro te kosten, zo schreven we in het koopadvies met beste smartphone tot 300 euro.