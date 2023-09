De 5 beste smartphones tot 300 euro (09/2023)

Een nieuwe editie van het DroidApp Koopadvies staat voor je klaar. Deze keer kijken we naar de beste smartphones tot 300 euro. Wat is de beste tip voor deze prijs, en waar moet je opletten?

Beste smartphone tot 300 euro

Het aanbod smartphones is gigantisch. Voor ieder budget vind je wel een oplossing. Toch kan het echt niet makkelijk zijn om een nieuwe smartphone te kiezen. Gelukkig is daar het advies van DroidApp. Geheel onafhankelijk zetten we de beste smartphones tot 300 euro voor je op een rijtje. Zijn er zaken waar je rekening mee moet houden, of is het direct een lot uit de loterij?

Samsung Galaxy A34

Een aanrader in deze prijsklasse is zonder meer de Samsung Galaxy A34. Dit fijne toestel hebben we eerder uitgebreid besproken in de Galaxy A34 review. De smartphone is van alle gemakken voorzien en dat voor een prijs rond de 300 euro. De telefoon reageert vlot en heeft een prima camera meegekregen. Wel kan de groothoeklens wat verbetering gebruiken, maar dat is iets wat we vaker zien in deze prijsklasse. Verder heeft de Galaxy A34 een nette accuduur, alleen gaat dit wat trager dan bijvoorbeeld bij de OnePlus Nord CE 3 Lite. De smartphone scoort wel echt een hoop punten met het updatebeleid. Betaalbaar of niet; het updatebeleid is dik in orde. Je krijgt vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Je kunt haast niet onder de Galaxy A34 uit.

De Samsung Galaxy A34 is te koop bij bij Samsung zelf, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel, Belsimpel, Hollandsnieuwe, Ben, Simyo, Odido, Vodafone en KPN.

Samsung Galaxy A34 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 296,00 euro

OnePlus Nord CE 3 Lite

De OnePlus Nord CE 3 Lite review is eveneens eerder verschenen op DroidApp. Dit toestel heeft fijne eigenschappen, zonder dat je de hoofdprijs hoeft te betalen. Je krijgt een compleet pakket, een goede geluidskwaliteit en met 67W snel opladen. Jammer dat de camera wat achterblijft en ook qua snelheid doet de Samsung het wat beter. De Nord CE 3 Lite krijgt drie jaar beveiligingsupdates en twee Android OS-updates.

De OnePlus Nord CE 3 Lite is te koop bij OnePlus zelf, Coolblue, Belsimpel, Mobiel en bij Bol.com.

Nokia G42

Bij Nokia kun je in deze prijsklasse terecht voor de Nokia G42. Dit toestel kenmerkt zich doordat het makkelijk te repareren is. In verschillende stappen kun je verschillende onderdelen van de Nokia zelf repareren. Het toestel is met zijn Snapdragon 480+ chipset niet de allersnelste. Wel krijg je twee Android-updates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. De 5000 mAh accu laad je met maximaal 20W op, dus neem hier langer de tijd voor dan bij de rest. De batterijduur wordt erg positief beoordeeld. Je kunt kiezen uit verschillende stijlvolle kleuren.

De Nokia G42 kun je kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Nokia G42 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 224,00 euro

Motorola Edge 30 Neo

Motorola heeft de Motorola Edge 30 Neo, als je op zoek bent naar een smartphone tot 300 euro. De telefoon is uitgerust met een Full-HD+ OLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid, waardoor alles lekker vloeiend verloopt. Motorola voorziet haar toestellen van handige tools, die je nergens anders vindt. Zo draai je je pols tweemaal om de camera te starten, schud je met het toestel om de zaklamp in te schakelen en maak je razendsnel op een handige manier screenshots. Alle ins-en-outs benoemen we in de Motorola Edge 30 Neo review. Positief zijn we over het design, met mooie kleuren. De accuduur is goed en opladen gaat met 68W lekker vlot. Je krijgt twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. De camera laat over het algemeen goede resultaten zien, maar soms kan dit wat verfijnd worden.

De Motorola Edge 30 Neo is te koop bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

Motorola Edge 30 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 278,00 euro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Een andere smartphone die je zou kunnen overwegen is de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Een uitgebreid testverslag lees je terug in de Xiaomi Redmi Note 12 Pro review van DroidApp. Sinds dit weekend draait het toestel op Android 13. De smartphone is van alle gemakken voorzien. De camera doet het netjes, kent een compleet pakket en heeft een goede accuduur met snel opladen. Echter laat Xiaomi zich steeds niet uit over het updatebeleid en is er veel bloatware. Ook is de MIUI-skin echt wel heel anders dan de softwarelaag die andere fabrikanten gebruiken over Android.

Je kunt de Redmi Note 12 Pro aanschaffen bij Belsimpel, Bol.com, Coolblue en Mobiel.

Wat is de beste keuze?

Welke smartphone is de beste keuze voor maximaal 300 euro? Dat is vooral een persoonlijke keuze. Hierboven hebben we de voor- en nadelen benoemd van de verschillende modellen. Wat ons betreft krijg je de beste smartphone in dit segment als je kiest voor de Samsung Galaxy A34. Een goede camera, erg goed updatebeleid en goede prijs-kwaliteitverhouding. De tweede keus zou wat ons betreft de Motorola Edge 30 Neo zijn.